Tanti auguri a Davide Di Quinzio

PISA – Nel giorno dell’ultima gara della “regular season” per il Pisa in quel di Arezzo, c’e’ anche spazio per celebrare il compleanno di un giocatore importante nello scacchiere nerazzurro. Stiamo parlando di Davide Di Quinzio che compie 29 anni.

di Maurizio Ficeli

Il centrocampista di origine lombarda, giunto quest’anno all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Como, e’ nato a Garbagnate Milanese il 28 Aprile 1989 e sta dando un contributo rilevante al team di mister Petrone in questo finale di stagione.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi nerazzurri formula a Davide Di Quinzio i migliori auguri per il compimento degli anni che siano forieri di benessere personale e di successi sportivi soprattutto in vista di questi playoff dove tutti speriamo di raggiungere quel traguardo che la piazza di Pisa merita.

AUGURI DI VERO❤️DAVIDE!!!

