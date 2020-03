Tanti auguri di buon compleanno a Eros Pisano

PISA – Nell’ultimo giorno del mese di marzo vi è l’occasione per festeggiare un compleanno molto importante in casa nerazzurra, quello del difensore Eros Pisano, nato a Busto Arsizio, in provincia di Varese, il 31 marzo 1987 ma da anni pisano di adozione oltre che di cognome visto che da tempo vive nella nostra città dove ha messo su famiglia e dove arrivò l’anno di serie B nel Pisa condotto da Ventura e ritornandovi poi adesso grazie alla sessione di mercato di gennaio grazie al Ds Gemmi e ai suoi passati a Varese. Già autore di un gol pesantissimo da tre punti nella splendida rimonta a Cremona. Il gol del 4-3 al 91′ che ha dato il successo ai nerazzurri allo Zini.

di Maurizio Ficeli

La Redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi pisani formula all’ ormai esperto calciatore di origine lombarda, dai modi cordiali e socievoli, i migliori auguri per il raggiungimento dei 33 anni che siano forieri di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.



💙🖤AUGURI DI VERO CUORE EROS PISANO 💙🖤