Tanti auguri di buon compleanno a Luca Mazzitelli

PISA – Compleanno importante in casa Pisa:

Luca Mazzitelli, centrocampista nerazzurro, arrivato all’ombra della Torre Pendente dall’Entella, via Sassuolo, compie 25 anni essendo nato a Roma il 15 novembre 1995.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi pisani formula al giocatore di origine capitolina i migliori auguri per il compimento degli anni, che siano portatori di successi personali e calcistici sia per lui che per il nostro amato Pisa.

AUGURI DI VERO CUORE LUCA MAZZITELLI 💙🖤