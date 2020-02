Tanti auguri di buon compleanno a Robert Gucher

PISA – Robert Gucher compie 29 anni. Il centrocampista austriaco, ormai un veterano della compagine nerazzurra, e’ nato a Graz il 20 febbraio 1991 e si sta confermando sempre più una pedina fondamentale nell’economia della squadra allenata dal tecnico pescarese Luca D’Angelo.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi pisani formula a Robert Gucher gli auguri più sinceri per il compimento degli anni affinché siano forieri di successi personali e calcistici per il calciatore nerazzurro e per il nostro amatissimo Pisa.

AUGURI GRANDE ROBERT GUCHER!!