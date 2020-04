Tanti auguri di buon compleanno a Simone Benedetti

PISA – Oggi venerdì 3 Aprile festeggia il suo compleanno Simone Benedetti, l’aitante difensore figlio d’arte, ormai in nerazzurro da due campionati, è nato a Torino il 3 aprile 1992.



di Maurizio Ficeli



La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria pisana formula a Simone Benedetti gli auguri più sinceri per il compimento dei suoi 28 anni che siano portatori di ulteriori successi personali e calcistici sia per lui che per il nostro amato Pisa.

AUGURI DI VERO CUORE

SIMONE BENEDETTI!!