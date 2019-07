Tanti auguri mister Luca D’Angelo!

PISA – Altro compleanno da festeggiare nel ritiro trentino di Storo, è quello di mister Luca D’Angelo che oggi venerdì 26 luglio compie 48 anni, essendo nato a Pescara il 26 luglio 1971.

di Maurizio Ficeli

Allenatore anti divo, ma senza fronzoli, gioca sempre per vincere. A Pisa al primo colpo ha centrato la promozione in serie B come avevano fatto solo Braglia prima e Gattuso poi. Ad un certo punto solo lui e Taddei hanno creduto nel miracolo di un grande gruppo. Sarà la sua prima esperienza nel campionato cadetto. Un grande gestore del gruppo, con un alto tasso di umanità verso giocatori, pubblico e stampa che è riuscito ad inanellare 24 risultati utili consecutivi, un record, conquistando una promozione storica a Trieste e che resterà a lungo negli occhi dei tifosi pisani.

La Redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri formula al tecnico di origine pescarese i migliori auguri per il compimento degli anni, che siano di buon auspicio per lui e per i successi del nostro amato Pisa che si sta preparando ad affrontare il campionato di serie B.

AUGURI DI ❤️ MISTER D’ANGELO