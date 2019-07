Tanti auguri a Roberto Zammarini

PISA – Ancora un compleanno da festeggiare in casa nerazzurra, quello di Roberto Zammarini, centrocampista di proprietà del Pisa appena rientrato alla base dopo la promozione in serie B ottenuta con la maglia del Pordenone, squadra dove era in prestito.

di Maurizio Ficeli

La Redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri formula al giocatore di origine cremonese, nato il 5 luglio 1996 i più sinceri auguri per il compimento dei 23 anni, che siano forieri di successi sportivi e personali.

AUGURI DI ❤ ROBERTO ZAMMARINI