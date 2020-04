Tariffe scolastiche, sospese le rette di gennaio e febbraio. Pagamenti rinviati a fine giugno

PISA – È confermata la sospensione del pagamento delle rette dei servizi educativi e scolastici relativi ai mesi di gennaio e febbraio che avrebbero dovuto essere pagate in questi giorni. Il pagamento, che sarebbe scaduto in questi giorni, è stato posticipato alla fine del prossimo mese di giugno.

“In considerazione dell’emergenza nazionale relativa al Coronavirus – spiega l’assessore alle politiche socio educative e scolastiche Sandra Munno -, come Comune abbiamo deciso di venire incontro alle famiglie rinviando di tre mesi il pagamento delle rette scolastiche relative agli asili nido, refezione e trasporto scolastico. Occorre poi tenere presente che avevamo già introdotto misure specifiche verso certe fasce di reddito, basti pensare che le famiglie con reddito dichiarato inferiore a 17mila euro annui erano esentate dal pagamento. La decisione di questo slittamento, dunque, è un ulteriore aiuto per quanti possano essere in difficoltà in questa difficile fase».

Non sarà emessa la tariffa dovuta per i servizi educativi del mese di marzo, poiché il servizio è stato interrotto.