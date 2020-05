Tasse Universitarie dilazionate e posticipate. Ma l’importo rimane il medesimo

PISA – Tempi duri per tutti, ma anche per gli studenti universitari. La Direzione didattica dell’Università di Pisa con una mail indirizzata a tutti gli studenti ha comunicato la dilazione per il pagamento delle varie tasse universitarie posticipando la seconda, terza e quarta rata rispettivamente al 30 giugno, al 31 luglio e al 31 agosto.

In sostanza vengono posticipate le scadenze delle rate, ma l’importo rimane il medesimo. Non più tardi di questa mattina gli studenti universitari avevano chiesto la cancellazione della seconda rata e un nuovo importo più basso per la terza e la quarta rata. Per il momento le richieste degli studenti rimangono vane.