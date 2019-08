Tau-Ponsacco 0-2. A segno Papi e Micchi. I rossoblù vincono e convincono

ALTOPASCIO – Lo scivolone di cinque giorni fa con la Primavera del Livorno è già archiviato. L’Fc Ponsacco 1920 vince, e soprattutto convince, nella quarta uscita stagionale sul campo del Tau Calcio, ambiziosa formazione di Eccellenza guidata in campo dall’ex Lucchese Elia Chianese (oltre 160 presenze da professionista), un lusso per la categoria.

Nei rossoblù, invece, ci sono il portiere Mariani (ex Primavera Livorno), e centrocampista Raimo (l’anno scorso in forza al Pontedera) in campo dal primo minuto, tutti a due arrivati nei giorni scosi insieme all’ex Primavera del Genoa Autieri.

Nella ripresa, invece, fa il suo esordio Matteo Balduini (20 anni), ex Primavera del Pisa e uno dei migliori la stagione scorsa con il Viareggio (33 presenze) l’ultimo arrivato in ordine di tempo alla corte di mister Pagliuca ma rinforzo molto importante per il reparto arretrato.

Il risultato, però, al quarto d’ora lo sblocca Papi, uno dei veterani della banda Pagliuca, grazie ad un assist al bacio di Tehe che prima si beve mezza difesa del Tau e poi smarca il trequartista che si presenta davanti al portiere e lo batte di precisione. In chiusura di secondo tempo, invece, il raddoppio: a otto minuti dalla fine l’ex Lucchese Aufiero viene steso in area di rigore e dagli undici metri realizza Micchi.

TAU CALCIO – FC PONSACCO 1920 0-2

TAU CALCIO: Citti; Magini G., Lucchesi, Gialdini, Signorini, Del Sorbo, Battistoni, Maccagnola, Benedetti, Chianese, Antoni. Nella ripresa sono entrati: Donati, Rossi, Magini F., Bequiri, Fanani, Michelotti, Frugoli, Miccoli. All. Cristiani

FC PONSACCO 1920: Mariani; Chelini Becagli, Prete, Di Renzone; Raimo, Caciagli, Apolloni; Papi; Noccioli, Tehe. Nella ripresa sono entrati: Lista, Kozlow, Balduini, Pelliconi, Mazroj, Cortopassi, Autieri, Fornaciari, Aufiero, Micchi.. All. Pagliuca.

ARBITRO: Stefani di Lucca

RETI: pt 15’ Papi; st 37’ Micchi (rigore)