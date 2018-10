Teatro di Cascina, presunto sfratto della Cooperativa Chez nous le cirque. Le parole di Alessandra Nardini

PISA – “Ho seguito con attenzione la vicenda del presunto sfratto della Cooperativa ‘Chez nous le cirque’ dagli spazi de La Città del Teatro che negli ultimi giorni è rimbalzata sui social dopo la lettera della presidente della Fondazione Sipario Toscana. Spiega Alessandra Nardini, Consigliera Regionale, annunciando la presentazione di un’interrogazione, firmata anche dai colleghi pisani Pieroni e Mazzeo, alla Giunta regionale sulla questione.

“Un botta e risposta dal quale sembra emergere, nonostante i malriusciti tentativi di celarlo, un tentativo di censurare l’attività della Cooperativa imponendo di fatto lo sfratto dalle aree oggi utilizzate per diverse attività allo scadere della convenzione, ovvero tra pochi mesi. Stamani ho partecipato alla conferenza stampa della Cooperativa e ho deciso di interessare la giunta regionale con un’interrogazione per portare a conoscenza del Presidente e dell’Assessora competente quanto sta accadendo a Cascina e per fare chiarezza, valutando eventualmente di intervenire per individuare una soluzione al problema”.