Teatro di marionette per combattere la paura a “Qui comincia l’avventura…” al Teatro a Bientina

PISA – Nuovo appuntamento per “Qui comincia l’avventura…”, la stagione di Guascone Teatro dedicata ai piccoli spettatori che si svolgerà in undici tappe fino a marzo 2018.

Domenica 25 febbraio alle 17 al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), Via XX Settembre 30, va in scena “Non perdere il filo, marionette contro la paura”. Con Gianluca Palma per la produzione di Terzo Studio.

Buffi pagliacci di legno, pirati poeti, rottami parlanti, un robot con una moka al posto della testa, un’affascinante ballerina, fantasmi canterini, prenderanno vita appesi ai fili sottili della fantasia. E condurranno il pubblico in un mondo in miniatura, dove le proporzioni si stravolgono e anche l’adulto torna bambino. Otto personaggi per altrettante microdrammaturgie che si susseguono a ritmo incalzante.

Riferimenti musicali che ammiccano allo spettatore e sorprese di ogni genere, per uno spettacolo inaspettato, a tratti anche poetico. Le piccole storie sono legate da un unico filo conduttore: la paura in tutte le sue forme e sfaccettature. Paura del diverso e dell’inspiegabile, paura dell’amore e della morte, paura di crescere e di non crescere mai. Paura che sarà burlata, ribaltata, accettata e trasformata in occasione di riflessione e di risate.

Ogni domenica verrà offerta la merenda a tutti i bambini in collaborazione con L’Angolo della Pizza a Bientina e Pasticceria Zanobini a Casciana Terme. Per informazioni: 328 0625881 – 320 3667354 – info@guasconeteatro.it – www.guasconeteatro.it. Biglietti: adulti euro 7, bambini euro 5.