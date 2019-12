Teatro ragazzi alle Sfide di Bientina. In scena Paco Paquito e Celestina di Circusbandando

BIENTINA – Teatro ragazzi per la rassegna “Teatro Liquido”, alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Ovvero, “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Domenica 29 dicembre 2019 alle 17 al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa) in Via XX Settembre, 30, per la sezione teatro ragazzi, Circusbandando in “Valzercancantwistagain” di e con Paco Paquito e Celestina. Merenda gratis per tutti i bambini.

In scena una colonna sonora molto varia: da Offenbach con il suo Can Can a Strauss, da Paganini a Musorgski da brani etnici di origine africana a quelli popolari europei, dallo scatenato twist degli anni ‘60 alle originali canzoni e danze di Paco Paquito. Ci sarà anche una colorata scenografia ricca di oggetti vari: spade, fiori, ombrelli, monociclo, palloncini e costumi. Tra questi, uno splendido, grande e clownesco tutù. Il testo è ridotto all’essenziale e spazio per tutta la durata della rappresentazione alla danza in tutte le sue forme: classica (si fa per dire), tribale, collettiva, divertente, buffa, moderna e altro.

Per informazioni: 328 0625881 – 320 3667354 – info@guasconeteatro.it – www.guasconeteatro.it. Prezzo biglietti 7 euro adulti – 5 euro bambini fino a 12 anni. Per le istruzioni su un buon uso del Teatro Liquido, con prezzo biglietti, formule di abbonamenti, agevolazioni, prenotazioni e altro, consultare il sito www.guasconeteatro.it.

L’appuntamento è nel programma di “Teatro Liquido” che è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari. Oltre 50 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da novembre 2019 a maggio 2020 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa).

Tra gli ospiti, solo per ricordarne qualcuno, ci saranno Fiona May, Dario Ballantini, Riccardo Goretti, Michele Crestacci, Stefano Santomauro, Gaia Nanni, Paolo Hendel e poi tanti, tantissimi altri artisti da ogni parte d’Italia. Molte parole ma anche moltissima musica. Spettacoli collaudati alternati a prime nazionali.

Da segnalare gli immancabili appuntamenti per il 31 dicembre che sono delle vere e proprie feste teatrali a cura di Guascone Teatro. Non mancheranno le consuete cene, i pranzi, sconti e agevolazioni nei ristoranti e tante inaspettate sorprese.

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.