Teatro Rossi Aperto. Pronti per la terza edizione di T.R.A.me Indipendenti

PISA – Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il gruppo cinema del Teatro Rossi Aperto di Pisa organizza – Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il gruppo cinema delorganizza T.R.A.me Indipendenti, festival internazionale del cortometraggio indipendente.

Il festival, anno dopo anno, ha raccolto un ampia varietà di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, infatti accanto all'Italia si sono distinte nazioni come Egitto, Brasile, Spagna,

Francia e Iran.

In base alle proposte ricevute l’organizzazione del festival si riserva la possibilità di creare categorie parallele dedicate ai diversi generi, come dimostra la seconda edizione che ha visto protagonisti, oltre ai corti narrativi, per la prima volta anche i corti di animazione e i micrometraggi.

La prima fase di questa terza edizione è iniziata: sarà infatti possibile candidare i propri cortometraggi sulla piattaforma dedicata FilmFreeway (entro e non oltre il 28 febbraio 2019) dove è già disponibile il bando contenente i criteri di partecipazione. Come per le altre edizioni, le proposte selezionate parteciperanno alla proiezione finale, che avrà luogo nelle serate del 10 e 11 maggio 2019 nel caratteristico scenario del Teatro Rossi Aperto di Pisa (Via del Collegio Ricci, 1).

A fine serata verranno assegnati due premi per ogni eventuale categoria, uno attribuito da una giuria qualificata e l’altro dal pubblico che, durante il corso dell’evento, avrà la possibilità di votare il proprio cortometraggio preferito.