Teatro Rossini, il 9 Marzo si parte con Imago

PISA – Ampia partecipazione delle realtà del territorio al Teatro Rossini di Pontasserchio, che hanno dato atto di grande interesse nel plasmare il futuro di questo spazio.

I rappresentanti delle Associazioni The Thing e Antitesi Teatro Circo hanno svelato durante la serata quelli che saranno i primi appuntamenti in programma dal 9 marzo al 14 aprile, in attesa di programmare anche gli eventi che affiancheranno l’Agrifiera tra fine aprile e inizio maggio, le attività estive e la stagione teatrale vera e propria da settembre.

Si parte quindi con una degustazione dove potremo assaggiare teatro, circo e teatro ragazzi. La metafora del cibo non è casuale, attraverso un accordo con il circolo Bouffet ex Rossini infatti, ci sarà la possibilità di aperitivi o cene a prezzi convenzionati per gli spettatori, prenotando almeno il giorno precedente al 3204145962 oppure al 3891941994.

Sul palco sarà il circo a fare da apripista sabato 9 marzo alle 21 con lo spettacolo Imago della Compagnia Antitesi Teatro Circo; liberamente tratto da Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare e Favola d’Amore di Hesse, lo spettacolo racconta senza parole e con l’utilizzo delle discipline circensi una storia magica fatta di prodigiose metamorfosi, tragicomici innamoramenti e misteriosi equivoci.

In replica domenica 10 marzo nel pomeriggio alle 17. Sabato 16 marzo sarà la volta del teatro con Romeo e Giulietta stanno bene! della Compagnia Guascone Teatro, uno spettacolo sapientemente orchestrato da tre artisti talentuosi, omaggio dolcissimo all’amore lento, quello che dura, quello che sa trasformarsi da passione in esperienza.

Domenica 17 marzo il primo spettacolo in programma di teatro ragazzi, Trame su Misura di Giallo Mare Minimal Teatro; una lettura in chiave rivisitata e ironica di due storie, mixando narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti.

Venerdì 22 marzo in scena Un bicchiere Blu de La Ribalta Teatro, vincitore del Premio Teatrale Laura Casadonte 2016. In scena la storia di Emma e Alberto, una routine che viene stravolta quando una mattina Emma si sveglia e ha dimenticato gli ultimi otto anni di vita.

Domenica 24 marzo l’Associazione Culturale Il Gabbiano presenta lo spettacolo per bambini e ragazzi Galilei “A lume di luna e di stelle” dove il burattino Galileo accoglie gli spettatori e racconta in modo divertente la sua vita e le sue scoperte astronomiche.

Si torna al circo sabato 30 marzo con due giovani compagnie, due coppie di donne, due conflitti in scena. Duo Edera con Double Face, spettacolo finalista al Clown Festival e menzione speciale al Milano Clown Festival come miglior spettacolo per ragazzi, dove le acrobate Lola e Olivia arrivano ai ferri corti dopo anni di spettacoli insieme e sono pronte a creare il caos. Le Belle di Mai saranno invece impegnate nella Disfida Armonica, uno spettacolo di clown musicale, dove sketch comici e musicali si susseguiranno in una vera e propria battaglia all’ultima nota. La replica degli spettacoli domenica 31 marzo alle 17.

Domenica 17 aprile dedicata ai bambini con una rappresentazione liberamente tratta da Troppo rumore di Max Velthuijs, di Bubamara Teatro – Teatro di Buti, in cui la pace, l’amicizia e l’arte sono alla base di una storia semplice, ma che fa riflettere i bambini sull’importanza dell’ascolto e del rispetto degli altri.

Si chiude in bellezza sabato 13 aprile – replica domenica 14 aprile – con Freak Family Show che come un grande varietà ci trascinerà nell’attraente mondo del circo e del cabaret dei primi anni del ‘900. Acrobazie circensi e gags comiche si mescolano alle emozionanti vicende personali di una sgangherata famiglia.

Lo spettacolo ha il patrocinio dal Nuovo Comitato Il Nobel per i Disabili ONLUS, Associazione fondata da Dario Fo e Franca Rame, attualmente presieduta da Jacopo Fo.

PROGRAMMA 9 MARZO – 14 APRILE 2019 Sabato 9 Marzo ore 21 – Domenica 10 Marzo ore 17 IMAGO Antitesi Teatro Circo 3-99 ANNI regia Martina Favilla con Claudia Bandecchi, Elisa Drago, Massimo Minervini, Federico Granchi, Alice Casarosa, Irene Rametta – Luci Fabio Giommarelli Spettacolo di acrobatica aerea e a terra, verticalismo, giocoleria, canto e musica dal vivo, liberamente tratto da Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare e Favola d’Amore di H. Hesse. In un bosco fatato, la magia di un fiore e l’intervento del folletto Puck creano prodigiose metamorfosi, tragicomici innamoramenti e misteriosi equivoci.

Sabato 16 Marzo ore 21 ROMEO E GIULIETTA STANNO BENE! Amore contro tempo Guascone Teatro ADULTI regia Andrea Kaemmerle con Andrea Kaemmerle, Anna Di Maggio, Silvia Rubes Romeo e Giulietta, non sono morti, anzi, stanno bene! Hanno dovuto vivere per tantissimi anni affrontando tutte le difficoltà quotidiane dovute a convivenza, lavoro, vecchiaia e modernità. Lo spettacolo sapientemente orchestrato da tre artisti talentuosi, è un omaggio dolcissimo all´amore lento, quello che dura, quello che sa trasformarsi da passione in esperienza.

Domenica 17 Marzo ore 17 TRAME SU MISURA Giallo Mare Minimal Teatro 6-11 ANNI regia Renzo Boldrini con Renzo Boldrini, disegni dal vivo di Daria Palotti, operatore multimediale Roberto Bonfanti Utilizzando un originale stile scenico che “mixa” lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti, si evocano, in chiave rivisitata e ironica, due differenti storie.

Venerdì 22 Marzo ore 21 UN BICCHIERE BLU La Ribalta Teatro ADULTI progetto Marta Paganelli e Salvatore Zappia regia Alberto Ierardi con Marta Paganelli, Giorgio Vierda, Luca Oldani, Lucia Rea drammaturgia Salvatore Zappia Emma e Alberto hanno una storia travagliata, che li ha portati a convivere in una routine fatta di compromessi con i propri sogni. Una mattina Emma si sveglia e ha dimenticato gli ultimi otto anni di vita. Vuole scappare ma Alberto la convince a passare il weekend insieme… Vincitore del Premio Teatrale Laura Casadonte 2016.

Venerdì 22 Marzo ore 21 GALILEI “A LUME DI LUNA E STELLE” Associazione Culturale Il Gabbiano 5-11 ANNI di Daniela Bertini Il burattino Galileo Galilei accoglie gli spettatori e racconta in modo divertente parte della sua vita e le sue principali scoperte relative all’astronomia. A supporto della narrazione vi sono immagini proiettate sullo schermo di un piccolo teatrino, che funge sia teatro delle ombre che da teatro dei burattini.

Sabato 30 Marzo ore 21 – Domenica 31 Marzo ore 17 DOUBLE FACE – Duo Edera DISFIDA ARMONICA – Belle di Mai 4-99 ANNI Double face di e con Claudia Bandecchi e Elisa Drago Disfida Armonica di e con Alice Casarosa e Irene Rametta Due compagnie, due coppie di donne, due conflitti in scena. Disfida Armonica è uno spettacolo di clown musicale. Una carrellata di sketch comici e musicali, una battaglia all’ultima nota. In Double Face Lola e Olivia, attrici-acrobate, arrivano ai ferri corti dopo anni di spettacoli insieme e sono pronte a creare il caos. Finalista al Clown Festival e menzione speciale al Milano Clown Festival per miglior spettacolo per ragazzi.

Domenica 7 Aprile ore 17 TROPPO RUMORE Bubamara Teatro – Teatro di Buti 4-9 ANNI di e con Luisa Baschieri e Paola Marcone Spettacolo liberamente tratto dall’omonima opera di Max Velthuijs. Il signor Coccodrillo suona con grande passione il violino e non sa di creare grande disturbo al suo vicino di casa, il signor Elefante, che invece ama leggere. La pace, l’amicizia e l’arte sono alla base di una storia semplice, ma che può risultare un tenero stimolo per far riflettere i bambini sull’importanza dell’ascolto e del rispetto degli altri.

Sabato 13 Aprile ore 21 – Domenica 14 Aprile ore 17 FREAK FAMILY SHOW Antitesi Teatro Circo 6-99 ANNI regia Martina Favilla con Elisa Drago, Claudia Bandecchi, Stefano Corrina, Andrea Vanni, Elvira Todaro tecnico Leonardo Badalassi. Cooprodotto da Circo El Grito con il supporto dei Festival Cirk Fantastik e Mirabilia. Patrocinato dal Nuovo Comitato Il Nobel per i Disabili ONLUS. Spettacolo di teatro d’attore, acrobatica aerea, giocoleria, magia comica, danza del ventre, clown. Una sgangherata famiglia circense ci accompagnerà nell’attraente mondo del circo e del cabaret dei primi anni del ‘900.

Acrobazie e gags si mescolano alla vita bohémien dei personaggi, con le loro fragilità, pregi ed emozionanti vicende personali.

BIGLIETTI 10,00 € intero – 8,00 € ridotto minori di 12 anni, over 65, allievi Antitesi – gratis bambini minori di 3 anni Per prenotazioni: teatrorossini@gmail.com