Teatro Rossini a Pontasserchio: due eventi nel prossimo week-end

PISA – Dopo il grandissimo successo del passato weekend, il “rinato” Teatro Rossini di Pontasserchio si prepara ad accogliere sul palcoscenico due compagnie toscane che vantano entrambe un lungo percorso di ricerca teatrale che gli ha permesso di ricevere numerosi riconoscimenti.

Sabato 16 marzo alle 21 sarà la volta dello spettacolo Romeo e Giulietta stanno bene! Amore contro tempo per la regia di Andrea Kaemmerle con Andrea Kaemmerle, Anna Di Maggio, Silvia Rubes con le scenografie di Marco Fiorentini. La produzione più romantica di Guascone Teatro, compagnia attiva dal 1989 con una miriade di esperienze delle più disparate alle spalle; collaborazioni, coproduzioni, contaminazioni, tra cui il grande successo di pubblico del progetto “Utopia del Buongusto”. In questo spettacolo i protagonisti del dramma shakespeariano non sono morti, anzi, hanno dovuto vivere per tantissimi anni affrontando tutte le difficoltà quotidiane dovute a convivenza, lavoro, vecchiaia e modernità. Uno spettacolo divertente che “cita” molti capolavori del teatro del ‘900, da “Giorni Felici” a “Rumori fuori scena”. Un omaggio dolcissimo all’amore lento, quello che dura, quello che sa trasformarsi da passione in esperienza.

Domenica 17 marzo alle 17 un appuntamento di teatro-ragazzi, dedicato alla fascia 6-11 anni, con Giallo Mare Minimal Teatro, compagnia di Empoli tra le più innovative dell’ultima generazione. Per la regia di Renzo Boldrini andrà in scena Trame su Misura. Due differenti fiabe: “Lupo Romeo e Capretta Giulietta. Il lupo e i sette capretti” e “I tre porcellini” raccontate come nessuno ha mai fatto, in chiave rivisitata e ironica, utilizzando un originale stile scenico che “mixa” lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti. Sul palco l’attore-narratore Renzo Boldrini supportato dai disegni animati dal vivo dall’artista Daria Palotti attraverso il sapiente apporto tecnico-operativo di Roberto Bonfanti.

Gli appuntamenti al Rorò proseguiranno fino al 14 aprile. Le domeniche pomeriggio saranno dedicate ai più giovani con una selezione di spettacoli pensati appositamente per loro: Galilei “A lume di luna e di stelle” (domenica 24 marzo, a cura dell’Associazione Culturale Il Gabbiano) Double Face e Disfida Armonica (in scena la sera di sabato 30 marzo e in replica domenica 31 con Duo Edera e Belle di Mai), Troppo rumore (domenica 17 aprile a cura di Bubamara Teatro – Teatro di Buti), Freak Family Show (in scena la sera di sabato 13 aprile e in replica domenica 14 con la Compagnia Antitesi Teatro Circo).

Sempre attiva la collaborazione del Teatro Rossini con il circolo Bouffet che offre la possibilità di aperitivi o cene a prezzi convenzionati per gli spettatori, prenotando almeno il giorno precedente al 3204145962 oppure al 3891941994.

BIGLIETTI

10,00 € intero

8,00 € ridotto minori di 12 anni, over 65, allievi Antitesi

gratis bambini minori di 3 anni