Teatro Rossini di Pontasserchio, partono le domeniche dedicate ai bambini

PONTASSERCHIO – Per essere davvero “teatro per il territorio” il Rossini non poteva dimenticare i piccoli spettatori. Con il teatro si cresce, si impara, attraverso la messa in scena si vive un’esperienza formativa unica e indimenticabile. Educare alla visione di uno spettacolo teatrale è importante fin dalla giovanissima età! Per questo è stata programmata un’ampia rassegna di spettacoli dedicati alle nuove generazioni con una giornata appositamente dedicata, la domenica pomeriggio.

Fino al 14 aprile ogni domenica alle 17 andrà in scena uno spettacolo. Si parte domenica 17 marzo, con un appuntamento dedicato alla fascia 6-11 anni. Giallo Mare Minimal Teatro, compagnia di Empoli tra le più innovative dell’ultima generazione, presenta, per la regia di Renzo Boldrini, Trame su Misura. Due differenti fiabe: “Lupo Romeo e Capretta Giulietta. Il lupo e i sette capretti” e “I tre porcellini” raccontate come nessuno ha mai fatto, in chiave rivisitata e ironica, utilizzando un originale stile scenico che “mixa” lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti. Sul palco l’attore-narratore Renzo Boldrini supportato dai disegni animati dal vivo dall’artista e illustratrice Daria Palotti.

Domenica 24 marzo sarà la volta di Galilei “A lume di luna e di stelle” (5-11 anni) a cura dell’Associazione Culturale Il Gabbiano, domenica 31 marzo arrivano due compagnie al femminile – Duo Edera e Belle di Mai – con Double Face e Disfida Armonica (teatro-circo per spettatori da 4 a 99 anni), domenica 17 aprile Troppo rumore (4-9 anni) a cura di Bubamara Teatro – Teatro di Buti.

Il gran finale domenica 14 aprile con Freak Family Show della Compagnia Antitesi Teatro Circo, spettacolo per tutti, cooprodotto da Circo El Grito (compagnia di circo contemporaneo riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali) che ha ottenuto l’importante patrocinio del Nuovo Comitato Il Nobel per i disabili Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale fondata da Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo.

PROGRAMMA TEATRO-RAGAZZI

17 MARZO – 14 APRILE 2019

Domenica 17 Marzo ore 17

TRAME SU MISURA

Giallo Mare Minimal Teatro

6-11 ANNI

regia Renzo Boldrini con Renzo Boldrini, disegni dal vivo di Daria Palotti, operatore multimediale Roberto Bonfanti

Utilizzando un originale stile scenico che “mixa” lettura ad alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti, si evocano, in chiave rivisitata e ironica, due differenti storie.

Domenica 24 Marzo ore 21

GALILEI “A LUME DI LUNA E STELLE”

Associazione Culturale Il Gabbiano

5-11 ANNI

di Daniela Bertini

Il burattino Galileo Galilei accoglie gli spettatori e racconta in modo divertente parte della sua vita e le sue principali scoperte relative all’astronomia. A supporto della narrazione vi sono immagini proiettate sullo schermo di un piccolo teatrino, che funge sia teatro delle ombre che da teatro dei burattini.

Domenica 31 Marzo ore 17

DOUBLE FACE – Duo Edera

DISFIDA ARMONICA – Belle di Mai

4-99 ANNI

Double face di e con Claudia Bandecchi e Elisa Drago

Disfida Armonica di e con Alice Casarosa e Irene Rametta

Due compagnie, due coppie di donne, due conflitti in scena. Disfida Armonica è uno spettacolo di clown musicale. Una carrellata di sketch comici e musicali, una battaglia all’ultima nota. In Double Face Lola e Olivia, attrici-acrobate, arrivano ai ferri corti dopo

anni di spettacoli insieme e sono pronte a creare il caos. Finalista al Clown Festival e menzione speciale al Milano Clown Festival per miglior spettacolo per ragazzi.

Domenica 7 Aprile ore 17

TROPPO RUMORE

Bubamara Teatro – Teatro di Buti

4-9 ANNI

di e con Luisa Baschieri e Paola Marcone

Spettacolo liberamente tratto dall’omonima opera di Max Velthuijs. Il signor Coccodrillo suona con grande passione il violino e non sa di creare grande disturbo al suo vicino di casa, il signor Elefante, che invece ama leggere. La pace, l’amicizia e l’arte sono alla base di una storia semplice, ma che può risultare un tenero stimolo per far riflettere i bambini sull’importanza dell’ascolto e del rispetto degli altri.

Domenica 14 Aprile ore 17

FREAK FAMILY SHOW

Antitesi Teatro Circo

6-99 ANNI

regia Martina Favilla con Elisa Drago, Claudia Bandecchi, Stefano Corrina, Andrea Vanni, Elvira Todaro tecnico Leonardo Badalassi. Cooprodotto da Circo El Grito con il supporto dei Festival Cirk Fantastik e Mirabilia. Patrocinato dal Nuovo Comitato Il Nobel per i Disabili ONLUS. Spettacolo di teatro d’attore, acrobatica aerea, giocoleria, magia comica, danza del ventre, clown. Una sgangherata famiglia circense ci accompagnerà nell’attraente mondo del circo e del cabaret dei primi anni del ‘900. Acrobazie e gags si mescolano alla vita bohémien dei personaggi, con le loro fragilità, pregi ed emozionanti vicende personali.

BIGLIETTI

10,00 € intero

8,00 € ridotto minori di 12 anni, over 65, allievi Antitesi

gratis bambini minori di 3 anni

Per prenotazioni:

MAIL teatrorossini@gmail.com