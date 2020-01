TeatRO ROssini: un magico weekend all’insegna del teatro-circo con IMAGO della Compagnia Antitesi

PONTASSERCHIO – Le porte del Teatro Rossini riaprono i primi di gennaio con IMAGO della Compagnia Antitesi Teatro Circo con l’incanto delle magiche atmosfere dell’opera Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare rivisitate in chiave circense.

Il palco, trasformato in un bosco fatato, sarà la cornice di una stupefacente magia, tra prodigiose metamorfosi, tragicomici innamoramenti e misteriosi equivoci. Una favola per tutte le età, straordinariamente raccontata, senza parole, dal poetico connubio di acrobatica aerea e a terra, verticalismo, canto e musica dal vivo. Un racconto fatto alla tiepida luce della luna, da sempre simbolo del piano psichico, dell’emozionalità più istintuale, una luna che non svela completamente, ma suggerisce la presenza di realtà invisibili.



Sabato 4 gennaio spettacolo serale alle ore 21 mentre la replica, domenica 5 gennaio alle ore 17:30 sarà preceduta da un appuntamento dedicato a bambini e ragazzi: “Domeniche Diverse”. Domenica l’attività inizia alle 16 con un laboratorio di teatro-circo dedicato a bambini e ragazzi da 6 a 12 anni, dove sarà possibile cimentarsi nelle varie discipline, come la giocoleria, l’equilibrismo e l’acrobatica aerea, per essere per un giorno non semplici spettatori ma attori e artefici della grande magia del Teatro e del Circo! Subito dopo il laboratorio si potrà gustare una sfiziosa merenda e alle 17:30 godersi lo spettacolo! (prenotazione obbligatoria: teatrorossini@gmail.com)



La Compagnia Antitesi Teatro Circo, diretta da Martina Favilla, attiva dal 2003, crea spettacoli di teatro circo originali e si è dotata negli anni di artisti qualificati in grado di fornire performance e spettacoli di grande impatto scenico e di alto livello qualitativo. La Compagnia vanta la collaborazione anche di artisti che spaziano in vari settori – musica, teatro, pittura, scultura, scenografia, scenotecnica – tutti di grande esperienza, personalità poliedriche che partecipano alle produzioni apportando la loro professionalità. Per rispondere e adattarsi alle diverse esigenze e situazioni sceniche e ambientali, la Compagnia propone anche brevi estratti degli spettacoli o singole performance site specific. Le produzioni attive della Compagnia sono Stria (teatro, fuoco, acrobatica aerea), Asarat (teatro, fuoco, acrobatica aerea e musica dal vivo con arpa e gong), Imago (teatro, acrobatica aerea, acrobatica a terra, verticalismo, contorsionismo, canto e musica dal vivo) e Freak Family Show (teatro, giocoleria, acrobatica aerea, danza, comicità).

SCHEDA:



SABATO 4 GENNAIO 2020 ORE 21.00

DOMENICA 5 GENNAIO ORE 17.30

Teatro Circo (4-99 anni)

IMAGO COMPAGNIA ANTITESI TEATRO CIRCO



regia Martina Favilla

con Claudia Bandecchi, Alice Casarosa, Elisa Drago, Federico Granchi, Massimo Minervini, Irene Rametta

scenografie Martina Favilla

illustrazioni Daria Palotti

disegno luci Andrea Berselli, Fabio Giommarelli

tecnica Leonardo Badalassi

produzione Antitesi Teatro Circo



BIGLIETTI

10,00 € intero

8,00 € ridotto over 65, allievi antitesi, allievi formazione RóRò

6,00 € ridotto 4/12 anni

GRATIS: fino a 3 anni

12,00 € biglietto unico “Domeniche Diverse” (laboratorio di circo 6/12 anni + merenda + spettacolo)



I titoli sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro aperta il lunedì dalle 15:00 alle 18:00 e a partire da 1 ora prima dell’evento nelle giornate di spettacolo, oppure online su www.diyticket.it



Prevendita:

https://www.diyticket.it/events/teatro/3331/imago-rossini-biglietti