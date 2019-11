TeatRO ROssini: una domenica tra laboratori di circo e le avventure dei famosi eroi di Dumas

PONTASSERCHIO – Domenica 17 novembre, sarà una giornata dedicata al teatro, al circo e ai ragazzi! Come ogni domenica, il RÓRÒ è pronto ad accogliere i giovani spettatori e a farli appassionare allo spettacolo dal vivo, dando loro la possibilità di passare delle “Domeniche Diverse” dal solito, partecipando a laboratori e spettacoli.

L’attività inizia alle 16 con un laboratorio di teatro-circo (dedicato a bambini e ragazzi da 6 a 12 anni), dove sarà possibile cimentarsi nelle varie discipline, come la giocoleria, l’equilibrismo e l’acrobatica aerea, per essere per un giorno non semplici spettatori ma attori e artefici della grande magia del Teatro e del Circo! Subito dopo il laboratorio si potrà gustare una sfiziosa merenda e alle 17:30 godersi lo spettacolo! (sarà possibile prenotare il laboratorio tramite la mail: teatrorossini@gmail.com)



Lo spettacolo di questa domenica, alle 17:30, è un’intelligente messa in scena ambientata nell’America anni Trenta. “I 4 moschettieri in America” è ispirato al famoso radiodramma del 1934 di Nizza e Morbelli. Nella storia, i famosi eroi di Dumas, si ritrovano a inseguire – tra gangster, pupe e sparatorie – il sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà soddisfare. Un pastiche che si avvale di gustose contaminazioni: dal cinema di Billy Wilder, ai testi di Jules Verne, alle moderne graphic novel. Restituire un radiodramma alla sua fruizione visiva, tracciare figure lasciando a chi guarda il lavoro di immaginare, è il cuore di questa avventura dedicata ai piccoli spettatori. Complice della compagnia, il pittore Guido Bartoli, chiamato a illustrare il teatro giocattolo che costituirà il centro della scena dove gli attori Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano si muoveranno. Una produzione dell’Associazione Teatrale Pistoiese con I Sacchi di Sabbia e il sostegno della Regione Toscana.



I Sacchi di Sabbia nascono a Pisa nel 1995 e si distinguono per la capacità di far incontrare tradizione popolare e ricerca culturale, spingendosi di volta in volta nell’esplorazione creativa di terreni diversi, dalla letteratura al cinema, dal fumetto all’opera. La compagnia ha ricevuto il Premio UBU nel 2008 e il Premio Nazionale della Critica nel 2011.

SCHEDA:



DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 17.30

LUNEDì 18 NOVEMBRE ORE 10.00 (matinée su prenotazione)

Teatro ragazzi (8-17 anni)

I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA | I SACCHI DI SABBIA

Teatro illustrazioni pop-up



Testo Giovanni Guerrieri

Disegni Guido Bartoli

Costruzioni sceniche Giulia Gallo

Con Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano e la partecipazione di Guido Bartoli

Voci Marco Azzurrini, Gabriele Carli, Paolo Castellano, Enzo Illiano, Carlo Ipata, Matteo Pizzanelli, Federico Pollacci, Daniele Tarini

Produzione Associazione Teatrale Pistoiese, I Sacchi di Sabbia

Con il sostegno della Regione Toscana



BIGLIETTI

10,00 € intero

8,00 € ridotto over 65, allievi antitesi, allievi formazione RóRò

6,00 € ridotto 4/12 anni

5,00 € biglietto unico matinée

12,00 € biglietto unico “Domeniche Diverse” (laboratorio di circo 6/12 anni + merenda + spettacolo)

GRATIS: fino a 3 anni



ABBONAMENTI

abbonamento NON nominativo a ingressi (10 spettacoli)

40 €: ridotto 4/12 anni

55 €: ridotto over 65, allievi antitesi,

allievi formazione RóRò

60 €: “Domeniche Diverse” (7 giornate con laboratorio di circo 6/12 anni + merenda + spettacolo)

70 €: intero (“Mistero Buffo 50” è escluso dall’abbonamento)



I titoli sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro aperta il lunedì dalle 15:00 alle 18:00 e a partire da 1 ora prima dell’evento nelle giornate di spettacolo, oppure online su www.diyticket.it