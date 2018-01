“Tempo Libero Famiglia e lavoro”: come conciliarlo

PISA –Domenica 14 gennaio dalle ore 17 presso la biblioteca dell’ex convento dei Cappuccini in San Giusto (via dei Cappuccini 2b) si terrà il terzo incontro del ciclo “Lavoro. Un impegno locale per una sfida globale”.

Si tratta di sette incontri di scuola di formazione popolare in corso da Ottobre organizzati dal Centro Studi iCappuccini in collaborazione con oltre una ventina di associazioni, organismi pastorali, imprese.