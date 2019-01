Tennistavolo 2018-19. I risultati del campionato a squadra interprovinciale

PISA – Continua il Campionato a squadre interprovinciale di Tennistavolo 2018/2019, organizzato dal CSI – Centro Sportivo Italiano- Comitato Territoriale di Pisa, dall’ Associazione Centri Sportivi Italiani- Comitato Provinciale di Pisa ACSI, dal Comitato Provinciale di Pisa UISP e dal Comitato Provinciale di Pisa CASIn, in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo che ha fornito i dati riguardanti la 6^ giornata (partite giocate nei gg. 14-16-17 gennaio).

Girone OPEN 4-1 a favore del Bubbon Team Casa Culturale, con i giocatori Cipriani – Anzelmo – Bonfanti – Morandini, che ha incontarto la squadra del DLF Viareggio “B”, con Albiani – Bartelloni – Menichella . Netta vittoria della Polisportiva Pulcini Cascina “A” che con 5-0 ha battuto il DLF Pisa “A” : per la prima squadra hanno giocato Mondini – Cavallini – Lapira, mentre per la seconda c’erano Soriani – Bellomini –Carbone.

Sempre 5-0 per il TT Acsi Bar Pisa contro il Cavallino Bianco “A”: hanno impugnato le racchette per il TT Acsi Radici – Russo – Balderi, mentre i giocatori dell’altra squadra sono stati Catarsi – Salvadori – Fontanelli. Ultimo risultato, per questo girone, di 3-2 quello tra TT Acsi Pisa Senior, con Lischi – Tempesti – Tozzini, e Real Team Casa Culturale, con Hamadi – Pagliai – Lapi.

Classifica Open: sempre in testa Polisportiva Pulcini Cascina “A” a 23 p.ti; seguono Real Team

Casa Culturale 20; TT Acsi Bar Pisa 19; TT Acsi Pisa Senior 18; 14 per DLF Viareggio “B”; 11 per DLF Pisa “A” e Bubbon Team Casa Culturale; termina la classifica Cavallino Bianco “A” rimasto a 4. Girone BASIC Battuta 2-3 la squadra del TT Acsi Basic Camp, con Francesco – Gennaro – Gabbriellini – Callegari che hanno giocato contro Lenza – Sakharuk – Antonacci della New Team Casa Culturale. Vince con 4-1 la Polisportiva Quattro Strade 1969 che ha incontrato la squadra della Polisportiva Pulcini Cascina “C: hanno giocato Masi – Giannoni – Borsellini – Panicucci per la prima e Giovacchini – Lazzeretti – Bersezio per la seconda squadra. Cavallino Bianco “B”-DLF Pisa “B” 2-3 : hanno rappresentato il Cavallino Bianco “B” Franchi – Antongiovanni – Fanti; mentre hanno giocato per la seconda squadra Braca – Collantoni – Messina – Rimeni. Vittoria del TT Acsi Junior Camp, con Ottaviani – Cacciamano – Iacono, che ha battuto 3-2 la squadra della Polisportiva Pulcini Cascina “B”, per la quale hanno giocato Lagi – Bacci – Trigiani. La classifica Basic vede al primo posto ancora la Polisportiva Quattro Strade 1969 con 26 p.ti; a seguire 20 per Polisportiva Pulcini Cascina “B”; 18 per TT Acsi Junior Camp e Polisportiva Pulcini Cascina “C”; Cavallino Bianco “B” 16; DLF Pisa “B” 12; New Team Casa Culturale 7; ancora ultima in classifica la squadra del TT Acsi Basic Camp, però con 3 punti.

Ricordiamo che sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019 si svolgerà la 2^ prova interprovinciale di tennistavolo EPS presso la palestra ACSI via Carducci 13 Loc. La Fontina San Giuliano Terme: sabato alle 14:30 inizierà il torneo maschile/femminile Open; domenica, con inizio alle ore 09:00 si svolgerà il torneo maschile/femminile Basic. Per iscrizioni o informazioni contattare il numero 3394461690 (Stefano) oppure inviare una mail a kilis71@gmail.com (le iscrizioni termineranno venerdì sera 25 gennaio).