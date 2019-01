Tennistavolo. I risultati della quinta giornata

PISA – Continua il campionato a squadre interprovinciale di Tennistavolo 2018/2019, organizzato dal CSI, Centro Sportivo Italiano- Comitato Territoriale di Pisa, dall’ Associazione Centri Sportivi Italiani- Comitato Provinciale di Pisa ACSI, dal Comitato Provinciale di Pisa UISP e dal Comitato Provinciale di Pisa CASIn, in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo che ha fornito i dati riguardanti la 5^ giornata.

(partite giocate nei gg.7-8-9-10 gennaio). Girone OPEN DLF Viareggio “B”- Real Team Casa Culturale 2-3: Bartelloni, Dalle Luche e Antonini per il DLF; Paolinetti, Hamadi e Salvadori per la seconda squadra. Sempre 2-3 per TT Acsi Bar Pisa – Polisportiva Pulcini Cascina “A”: hanno impugnato le racchette per la prima squadra Balderi, Bracalone e Barazzone; la seconda squadra è stata rappresentata da Ciampi, Grazian e Cavallini. Ancora risultato 2-3 tra Cavallino Bianco “A”, con Bigazzi – Salvadori – Fontanelli -Catarsi, e Bubbon Team Casa Culturale, con Ciprian – Anselmo –Morandini. Vince 3-2 il DLF Pisa “A” contro

Il TT Acsi Pisa Senior: per la prima squadra hanno giocato Bellomini – Soriani D. – Soriani M. – Carbone, mentre per la seconda hanno giocato Lischi – D’Antilio – Tozzini. Classifica Open: in testa a pari merito Real Team Casa Culturale e Polisportiva Pulcini Cascina “A” con 18 punti; seguono TT Acsi Pisa Senior a 15 punti; TT Acsi Bar Pisa 14; DLF Viareggio “B” 13; DLF Pisa “A” 11; Bubbon Team Casa Culturale 7; Cavallino Bianco “A” a 4 punti. Girone BASIC Battuta 2-3 la New Team Casa Culturale, con Lenza – Bendinelli – Antonacci che hanno giocato contro Giorgetti – Cacciamano – Marchesi del TT Acsi Junior Camp. Vince il DLF Pisa “B” che, con il punteggio di 3-2, batte la Polisportiva Pulcini Cascina “C”: hanno giocato Collantoni – Braca – Rimeni per la prima squadra e Bersezio – Lazzeretti – Giovacchini per la seconda. Vittoria netta 0-5 del Cavallino Bianco “B” contro il TT Acsi Basic Camp: nella prima squadra Checchi – Fanti – Franchi, nella seconda squadra Ammar – Callegari – Gennaro. Ultimo incontro quello tra la Polisportiva Quattro Strade 1969 e la Polisportiva Pulcini Cascina “B” finito 4-1: rappresentata la prima da Masi – Cecchi – Carlo – Borsellini – Giannoni, la seconda da Pellegrini – Lagi – Prestia – Trigiani. Classifica Basic: Polisportiva Quattro Strade 1969 22; Polisportiva Pulcini Cascina “B” 18; Polisportiva Pulcini Cascina “C” 17; TT Acsi Junior Camp 15 PUNTI; Cavallino Bianco “B” 14; DLF Pisa “B” 9; New Team Casa Culturale 4; TT Acsi Basic Camp 1.

Informiamo che sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019 si svolgerà la 2^ prova interprovinciale di tennistavolo EPS presso la palestra ACSI via Carducci 13 loc. La Fontina San giuliano T.me: per iscrizioni o info contattare il numero 3394461690 oppure inviare una mail a kilis71@gmail.com (le iscrizioni termineranno venerdì sera 25 gennaio).

Ricordiamo che domenica 20 gennaio si svolgerà a Viareggio, presso la palestra Scuola Media Varignano in via Lenci, il campionato regionale di tennistavolo 2019 del CSI – Centro Sportivo Italiano.