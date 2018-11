Il tenore pisano Andrea Bocelli primo negli Usa con il suo ultimo album

PISA – Il cantante pisano Andrea Bocelli conquista gli Stati Uniti con il suo album “Sì” e sale in vetta alle classifiche. Un traguardo storico per l’Italia, ma soprattutto per il tenore di Lajatico che sbriciola un altro dei suoi record negli States scavalcando Lady Gaga. Non era mai successo che al primo posto della BillBoard200, la classifica degli album più venduti negli Stati Uniti ci fosse un italiano con un proprio album.

GUARDA IL VIDEO PERFECT SYMPHONY

di Antonio Tognoli

Vi era riuscito solo il mitico Domenico Modugno, che nel 1958 aveva fatto innamorare tutti con la sua “Nel Blu dipinto di blu“, ma si trattava di un singolo. Dopo aver scalato le classifiche inglesi, arrivando al primo posto, Bocelli si gode il successo a stelle e strisce. Sono ben otto gli album del tenore pisano entrati nella top 10 americana, considerata la ‘bibbia’ della musica mondiale, con due secondi posti, ottenuti con My Christmas (2009) e Passione (2013)

“Un sogno che si avvera“, ha detto Andrea Bocelli, che nel suo ultimo album “Si”, ha visto anche il debutto discografico del figlio Matteo in un duetto che e’ andato ben oltre le più rosee aspettative.