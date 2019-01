Tenta di rubare al Centro Commerciale: arrestato dalla Polizia

PISA – Attimi di panico al Centro Commerciale Pisanova domenica 27 gennaio quando gli agenti di Polizia sono intervenuti su richiesta di un addetto alla vigilanza del supermercato all’interno del centro commerciale Pisanova. L’addetto aveva bloccato, non senza difficoltà, un 39enne di origini tunisine che era stato scoperto mentre rubava della merce per un valore di circa 190 euro.

Il 39enne inoltre aveva minacciato prima e colpito poi l’addetto. Gli agenti hanno bloccato il malvivente, scoprendo che si trattava di un pregiudicato, destinatario di misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pisa, a seguito di un precedente arresto.

Arrestato per il reato di rapina impropria e trattenuto per tutta la notte nella cella di sicurezza della Questura, nella mattina di 28 gennaio si è svolta l’udienza direttissima nel corso della quale il Giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la Provincia di Pisa.