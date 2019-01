Tenta di rubare nella vetrina del centro Borghi a Navacchio: arrestato

PISA – Ha tentato di rubare nove cellulari dalla vetrina di un negozio del “Centro dei Borghi’ di Navacchio, poi ha spinto e colpito prima l’addetto alla sicurezza e poi i Carabinieri intervenuti.

È stato però arrestato martedì 22 gennaio un 28enne georgiano per rapina impropria. Dalla perquisizione dei militari della locale stazione e del 6° Battaglione Toscana di Firenze anche la chiave manipolata per forzare l’espositore.

Il bottino dei cellulari era di circa quattromila euro. Dopo una notte in camera di sicurezza, mercoledì 23 gennaio, si terrà il processo per direttissima in tribunale a Pisa. Si cercano i due complici che sono riusciti a scappare.