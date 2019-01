Tenta di rubare pneumatici: arrestato un uomo a Pisa

PISA – Un uomo è stato arrestato a Pisa per tentato furto. Il malvivente, un georgiano da pochi giorni in Italia e privo di precedenti, ha cercato di rubare quattro pneumatici nel parcheggio pubblico di via da Morrona, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 gennaio ha approfittato del buio per andare nel parcheggio e smontare gomme compatibili con quelle della sua Alfa Romeo Gt.

L’operazione non è passata inosservata allo sguardo vigile di una signora che abita nella zona: avvistata dalla finestra l’operazione sospetta, la donna ha deciso di chiamare il 113.

Una pattuglia della polizia è intervenuta nel giro di un minuto e ha colto il ladro in flagranza di reato mentre con le mani ancora sporche di grasso. I poliziotti lo hanno arrestato per tentato furto aggravato e poi hanno risistemato la gomma. L’auto del ladro è stata sottoposta a sequestro insieme un kit professionale per la sostituzione dei pneumatici composto da un crick, una chiave inglese, uno svita-bulloni e un set di brugole. L’uomo verrà processato nelle prossime ore con il rito direttissimo.