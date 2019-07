Termina il ritiro a Storo: due giorni di riposo per il gruppo

PISA – Si è conclusa lunedì 29 luglio la prima fase di preparazione precampionato dei nerazzurri.

La squadra ha effettuato sul campo dello Stadio “Grilli” di Storo l’ultimo allenamento ed è partita per tornare a Pisa: al rientro capitan Moscardelli e compagni potranno contare su un paio di giorni di riposo prima di tornare in campo con l’inizio del mese di agosto.

In Valle del Chiese i nerazzurri sono rimasti per 12 giorni, alternando allenamenti, test match ed eventi seguitissimi dai molti tifosi pisani che per il quarto anno consecutivo sono saliti in Trentino per seguire i primi passi della nuova stagione. Nei prossimi giorni sarà comunicato il programma della squadra fino al debutto in Coppa Italia previsto per domenica 11 agosto contro la vincente della sfida tra Potenza e Lanusei (si gioca il 4 agosto)