Terracina troppo forte, per il Pisa sfuma il sogno Coppa Italia

PISA – Finisce 7-4 il quarto di finale di Coppa Italia di calcio a 5 tra Terracina e Pisa ad Alghero. Sfuma così il sogno Coppa Italia per i nerazzurri.

Gara combattuta e ricca di episodi emozionanti. Il Pisa Bs subito in svantaggio, contiene per tutta la prima frazione di gioco. Nei restanti ventiquattro minuti di gioco, i ragazzi guidati da Lami entrano in partita rendendosi anche spesso pericolosi ma gli errori sono troppi e costano cari al Pisa Bs che non riuscirà poi a riacciuffare il risultato entro il triplice fischio finale.

Nella giornata sabato 25 maggio il match che può valere il quinto posto finale. Avversaria del Pisa Sc sarà il Gls Due Mari, perdente nella giornata odierna contro l’altra Toscana impegnata nella Coppa Italia, il Viareggio.

PISA-TERRACINA 4-7 (0-1; 1-2; 3-4)

Pisa: Barsotti,Chiky, Battini, Di Palma, Di Tullio, Fappani, Marrucci, Montenegro, Sanfilippo,Torres, Vaglini. All: Nicola Lami

Terracina: Costa, Monti, Olleia, Ilardo, Duarte, Alla, Dmais, Eliott,Carotenuto, Frainetti, Mucciarelli. All: Angelo D’Amico

Arbitri: Marton di Mestre e Pizzol di San Donà di Piave

Reti: 3’pt Dmais (T); 10’st Dmais (T), 11’st Torres (P), 12’st Ilardo (T); 3’tt Barsotti (P), 5’tt Dmais (T), 8’tt Carotenuto (T), 8’tt Sanfilippo (P), 9’ttCarotenuto (T), 9’tt Barsotti (P), 11’tt Ilardo (T)

Ammoniti: Chiky (P)