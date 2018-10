Terre di Pisa, apertura in grande stile alla Stazione Leopolda. Le foto

PISA – Apertura in grande stile questo pomeriggio per la settima edizione del “Terre di Pisa Food and Wine Festival“, che ha visto affluire i primi visitatori sin dalle ore 17.30 per poi procedersi al canonico, tradizionale taglio del nastro alle ore 19 da parte del Presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini ed alla presenza dei Sindaci Michele Conti di Pisa e Susanna Ceccardi di Cascina, nonché dell’Assessore al Turismo e Commercio di Pisa, Paolo Pesciatini.

di Giovanni Manenti

Davvero un colpo d’occhio coinvolgente, quello offerto dai locali della Stazione Leopolda, perfettamente arredati con i vari stand espositivi che, da stasera e sino a domenica prossima 21 ottobre consentiranno ai visitatori di poter gustare, attraverso un percorso enogastronomico di tutto rispetto, quelle che sono le eccellenze del nostro Territorio.