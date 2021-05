TERRICCIOLA – A Terricciola in via di Casanuova proprio in prossimità delle scuole elementari a Selvatelle, incendio ad una palazzina e di un garage.

Stanno intervenendo squadre di VVF di Cascina, Pontedera e la autobotte e l’autoacala e I Vigili del Fuoco di Pisa.

L’incendio è partito dalla proprietà di un agricoltore. La dinamica è tutt’ora sconosciuta, ma sembra che dopo aver scaricato del carburante (forse gasolio?) sia partito l’incendio che ha coinvolto il garage dell’agricoltore e la casa soprastante.

I danni sono ingenti, ma fortunatamente non ci sono feriti.