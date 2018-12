Terricciola, incendio in un garage condominiale. A fuoco una Mercedes e uno scooter

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Pontedera è intervento alle ore 5.20 nel Comune di Terricciola, Loc. Selvatelle in Via Aldo Moro, per l’incendio di un garage condominiale all’interno del quale è stata rinvenuta un’autovettura Mercedes classe B e uno scooter Piaggio che sono andati distrutti.

L’allarme è scattato quando un vicino si è accorto della colonna di fumo che usciva dal garage. Non si segnala nessun ferito nè danni rilevanti alla struttura che comunque è stata dichiarata non utilizzabile. Le cause sono da attribuire ad un problema elettrico alla vettura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Terricciola.