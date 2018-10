Terror Take Away punta dritto verso il cinema

PISA – Terror Take Away di Alberto Bogo (Italia, 2018), la prima comedy horror italiana, sarà nei cinema a partire da mercoledì 24 ottobre come evento speciale di Halloween con Movieday, l’unica piattaforma italiana di film on demand che permette di organizzare proiezioni al cinema.

Terror Take Away sarà un vero e proprio evento interattivo: gli spettatori potranno infatti usufruire del kit “Bogovision” per vivere un’esperienza di realtà aumentata analogica e sentire gli odori delle scene clou. Terror Take Away è anche il primo film che combinerà per il suo pubblico un appuntamento al buio, il Moviedating (per saperne di più: www.terrortakeaway.com/moviedating).

Già noto al grande pubblico grazie a Extreme Jukebox, opera prima distribuita negli Stati Uniti da

Troma Entertainment, con il suo secondo film Alberto Bogo porta sul grande schermo un’amara riflessione sull’Italia di oggi e sulla mancanza di lavoro che la affligge.

Al centro della vicenda Terence Parode, un imprenditore senza scrupoli inventore della catena Tinto’s

Pizza, che decide di organizzare un delirante gioco al quale partecipano 5 ragazzi scelti a caso in tutta

Italia: il vincitore otterrà un posto di lavoro a tempo indeterminato. Terence si è arricchito speculando su una leggenda metropolitana che riguarda Max, il portapizze assassino. Il passato però

tornerà per fare i conti con tutti: Max non è solo una leggenda metropolitana, ma un folle serial killer assetato di sangue, pronto a fare una strage all’interno dell’enorme villa del ricco imprenditore.

L’italia nel mondo è famosa per la mafia, il mandolino e la pizza – ha spiegato il regista – ma nessuno aveva mai pensato di fare un film su quest’ultima…Non è incredibile? Io vi ho posto rimedio!

Il film può essere visto al cinema solo prenotando i biglietti online su movieday.it al seguente link:

http://bit.ly/TerrorTakeAway

Solo se rimarranno posti invenduti, i biglietti potranno essere acquistati in sala la sera stessa.

Con Movieday è possibile richiedere una proiezione di Terror Take Away direttamente nella propria

città. Basta andare su http://bit.ly/TerrorTakeAway e cliccare su “organizza un evento”.

MOVIEDAY è l’innovativa piattaforma di cinema on demand che permette a chiunque di organizzare proiezioni al cinema. Un meccanismo di distribuzione dal basso che favorisce la scelta e la

partecipazione del pubblico.

Il film (lungometraggio quindi non corto) verrà proiettato solo se raggiungerà un QUORUM. Dai il tuo conrributo compra i biglietti online sul sito www.movieday.it