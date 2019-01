Terza categoria. Capannoli con un pari sale in vetta. Brutto scivolone del Pisa Ovest

PISA – Il Pisa Ovest viene sconfitto clamorosamente in casa per mano del Quattro Strade (2-0) al termine di una gara che i ragazzi di mister Chelotti hanno male interpretato. Gli ospiti hanno colpito a fine prima frazione e ad inizio secondo tempo con l’ex professionista Gabriele Pacciardi autore di una doppietta.

La squadra di mister Raffa poco prima di realizzare il 2-0 e’ rimasta anche in dieci per l’espulsione (doppia ammonizione) di Pignotti. Un brutto passo falso per il Pisa Ovest non colto a pieno dal Capannoli costretto sul pari (1-1) sul campo de Il Romito, fresco vincitore della Coppa di Terza categoria, che comunque torna in vetta con un punto di vantaggio sulla formazione di Porta a Mare. Con una rete di Bargi il Filettole batte il Pontasserchio (1-0) nel derby e sale da solo al terzo posto in classifica a quota 20. Il San Prospero sfrutta il turno casalingo avendo la meglio sul Calasanzio per un gol a zero.

I risultati della dodicesima giornata del campionato di Terza categoria girone Pisa

Pisa Ovest – Quattro Strade 0-2

Il Romito – Capannoli 1-1

Crespina – Freccia Azzurra

Filettole – Pontasserchio 1-0

Montecastello – Santa Maria a Monte

San Prospero – Calasanzio 1-0

Riposa: Terricciola

LA NUOVA CLASSIFICA

Capannoli punti 26

Pisa Ovest 25

Filettole 20

Il Romito 18

San Prospero 17

Crespina, Santa Maria a Monte 15

Terricciola 14

Montecastello 13

Pontasserchio 12

Quattro Strade 10

Freccia Azzurra 6

Calasanzio 2