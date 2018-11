Terza categoria, girone Pisa: Tris San Prospero, tonfo Terricciola. Filettole solo un pari

PISA – Il Terricciola non approfitta del turno di riposo del Pisa Ovest per scavalcarlo in classifica, anzi rimedia una sonora sconfitta sul campo del San Prospero che la meglio con un secco 3-0. Il Filettole dopo il successo con la Freccia Azzurra nel derby tutto pisano, non va oltre lo 0-0 al “Ridondelli” contro il Quattro Strade.

Strappa invece una bel punto al Gaetano Scirea di Arena Metato il Pontasserchio contro il Santa Maria a Monte, mentre Il Romito stende (3-0) la Freccia e aggancia San Prospero e Santa Maria a Monte a quota 12 punti.

I risultati della ottava giornata

Filettole – Quattro Strade 0-0

Pontasserchio – Santa Maria a Monte 1-1

San Prospero – Terricciola 3-0

Il Romito – Freccia Azzurra 3-0

Capannoli – Calasanzio domenica 25.11.18 ore 14.30

Montecastello – Crespina domenica 25.11.18 ore 14.30

Riposava: Pisa Ovest

LA NUOVA CLASSIFICA

Capannoli, Pisa Ovest punti 16

Terricciola 14

Il Romito, San Prospero, Santa Maria a Monte 12

Filettole 11

Pontasserchio, Crespina 9

Montecastello 6

Quattro Strade 5

Freccia Azzurra 4

Calasanzio 1