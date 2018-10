Terza categoria. Partono forte Pisa Ovest e Pontasserchio. Filettole ko

PISA – Ha preso il via nello scorso week end il campionato di Terza categoria girone pisano. Iniziano con una vittoria Pisa Ovest e Pontasserchio. Filettole sconfittosul campo de Il Romito per un esordio tutto da dimenticare per la formazione di mister Vannucchi.

A Musigliano il Pisa Ovest regola con un gol di Fiorini al 60′ il Calasanzio. Fiorini era entrato al posto di Del Ministro pochi minuti prima. Si è procurato un calcio di punizione dal limite e lo ha messo alle spalle del portiere avversario. In precedenza Granford aveva colpito una Traversa per gli uomini di mister Chelotti.

Il Pontasserchio dilaga sul campo del San Prospero. Non ci poteva essere esordio migliore dopo 64 anni di assenza con un bel 4-1 della squadra di Iago Tamagno.

Non rispetta le attese invece il Filettole che cade sotto i colpi del Romito. La formazione gialloblù termina il match in dieci per l’espulsione di Di Bianco.

I risultati della prima giornata

Il Romito – Filettole 2-0

Pisa Ovest – Calasanzio 1-0

Crespina – Santa Maria a Monte 1-1

Montecastello – Capannoli 0-1

San Prospero – Pontasserchio 1-4

Terricciola – Quattro Strade 1-0

Riposava: Freccia Azzurra

LA CLASSIFICA

Pisa Ovest, Il Romito, Terricciola, Pontasserchio, Capannoli 3

Crespina, Santa Maria Monte 1

Quattro strade, Calasanzio, Filettole, Montecastello, San Prospero,