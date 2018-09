Terza categoria. Ecco il nuovo Pisa Ovest affidato a Dario Chelotti

PISA – Il Pisa Ovest 2018-19 é sempre al lavoro presso i campi sportivi dell’Alberone per preparare al meglio la stagione che lo attende nel campionato di Terza categoria girone di Pisa, che vedrà la rinnovata formazione di Porta a Mare affrontare il 7 ottobre alle ore 15 a Musigliano di Cascina nella prima giornata del torneo il Calasanzio. Il Pisa Ovest alla sua prima vera esperienza in categoria si è affidato ad un allenatore navigato quale Dario Chelotti lo scorso anno al sulla panchina del Migliarino che sarà coadiuvato dal suo fido e grande collaboratore Marco Bernini.

Sono arrivati a dare esperienza alla rosa anche altri elementi importanti come Andrea Pecori che sarà il capitano della squadre e suo fratello Alessandro. Oltre a loro Granford ex Filettole e Spa Vecchiano e Carmignani ex Migliarino oltre ai fratelli Marianelli, Simone e Marco che daranno nuova linfa alla difesa del Pisa Ovest.

A completare la rosa tanti ragazzi che la scorsa stagione hanno contribuito ai successi della squadra Juniores a partire dal capitano Del Ministro. A fargli compagnia una bella ossatura composta da Gionfriddo, Batini, Botrugno, Fiorini, Coltelli e Barandoni che avvantaggerà di certo il lavoro di mister Dario Chelotti.

Il Pisa Ovest giocherà le sue gare casalinghe sul campo di Musigliano di Cascina.

LA ROSA 2018-19

PORTIERI: Simone Marianelli, Andrea Milano.