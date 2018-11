Terza categoria. Pisa Ovest – Montecastello 1-0. Decide Pecori su rigore

MUSIGLIANO – Con una rete di rigore al 92′ realizzata da Andrea Pecori il Pisa Ovest batte il Montecastello (1-0) e incamera tre punti importantissimi ai fini della classifica che vede la squadra di mister Dario Chelotti agganciare la vetta della classifica.

Una gara decisa negli ultimi trenta secondi dell’over time concesso per un fallo in area su Alessandro Pecori lanciato a rete e fermato a pochi passi dall’area piccola. Sul dischetto si recava il fratello Andrea che batteva a mezza altezza l’estremo difensore del Montecastello Cipriano che nulla poteva. Siamo partiti nel racconto di questo match dalla parte finale, ma molte sono le cose da dire di questa partita che ha vissuto un primo tempo scialbo e con poche occasioni da rete. Per il Pisa Ovest non e’ stata certo una passeggiata, dato che il Montecastello ha fatto una buonissima impressione. La squadra di mister Alessandro Pacini nella seconda parte della ripresa infatti ha provato a vincere il match prima con Elmazi, che colpiva il palo a Marianelli battuto. Pochi minuti dopo era ancora l’estremo difensore locale a dire di no ad una girata ravvicinata. Il Pisa Ovest saliva in cadetta dopo questa occasione con i fratelli Pecori che impegnavano in un paio di circostanze Cipriano e con Benvenuti che da due passi girava di testa sul fondo in torsione. Poi il finale della ripresa già raccontato con annesse le proteste ospiti per un rigore non digerito dal Montecastello che mette l’arbitro sul banco degli imputati per questa sconfitta sul filo della sirena.

PISA OVEST – MONTECASTELLO 1-0

PISA OVEST: Marianelli S., Chelotti, Gionfriddo (Benvenuti), Batini, Ammannati, Barsacchi, Pecori Andrea, Cassano, Coltelli, Pecori Alessandro, Granford. A disp. Antonini, Mistretta, Giuliacci, Benvenuti, Barandoni, Botrugno, Del Ministro, Scaglione. All. Dario Chelotti.

MONTECASTELLO: Cipriano, Toncelli, Nocita, Pacini M., Pacini S., Luchetti (Casini), Vincenti, Nelli, Lazzeri, Cecchi, Elmazi. A disp. Bertelli, Casini, Magozzi, Martinelli A., Guazzini, Venezia, Melani. All. Alessandro Pacini

ARBITRO: Sarli della sezione di Pisa

RETI: 92′ Pecori Andrea (rig.)

NOTE: Ammoniti Pacini S., Lazzeri. Angoli 7-4. Rec pt 0′, st 2′.