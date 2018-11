Terza categoria. Pisa Ovest – Il Romito 1-1. Guerrini risponde a Granford

MUSIGLIANO – Un tempo per parte tra Pisa Ovest e Il Romito suggella un 1-1 che rispecchia fedelmente quello visto in campo al Comunale di Musigliano di Cascina. Con questo risultato il Pisa Ovest e il Terricciola perdono il primato a favore del Capannoli che vince per 2-0 sul campo della Freccia Azzurra.

Prima frazione a favore dei ragazzi di Chelotti che segnano con Granford ma non sono cinici e non riescono a chiudere il match, seconda frazione a favore degli ospiti che entrano in campo più convinti e trovano il pari con un colpo di testa di Guerrini a un quarto d’ora dalla fine, sfruttando anche qualche ingenuità da parte dei padroni di casa forse anche troppo nervosi.

Mister Dario Chelotti rispetto alla sfida con il Filettole manda in campo i fratelli Pecori dal 1′. A farne le spese Fiorini che parte dalla panca. Ed e’ subito Pisa Ovest, che nell’occasione gioca con la maglia gialla, una bella occasione per i locali che capita sui piedi di Andrea Pecori che a tu per tu con Diddi si vede ribattuta la sua conclusione. Passano pochi minuti ed e’ Ammannati a pulire l’area del Pisa Ovest con Nocera messo in condizione di calciare da pochi passi. Al 25′ pero’ e’ il Pisa Ovest a passare in vantaggio. Andrea Pecori serve splendidamente Granford, che stoppa con il petto e lascia partire un tiro di controbalzo che si insacca alle spalle di Diddi: 1-o e partita sbloccata. Il Pisa Ovest controlla la partita e la prima frazione si chiude senza sussulti sul punteggio di 1-0 per i locali. Nella ripresa il Pisa Ovest bada a contenere il match, forse anche con troppa apprensione dando troppo campo a Il Romito, che si dimostra squadra quadrata e con buona personalità ed individualità. L’episodio decisivo intorno alla mezz’ora quando Ammannati commette un fallo ingenuo quanto inutile sulla tre quarti locale. Dalla punizione calciata da Perugi scaturisce il traversone che pesca in area Guerrini, che anticipa tutti e mette alle spalle dell’incolpevole Marianelli S.: 1-1. Grande esultanza degli ospiti. Si assiste ad un finale nervoso con un Pisa Ovest che cerca di riportare il match dalla sua parte, ma Il Romito e’ attento e riesce a portare a casa un pareggio prezioso su un campo ostico.

PISA OVEST – IL ROMITO 1-1

PISA OVEST: Marianelli S., Chelotti (Benvenuti), Barsacchi (Mistretta), Gionfriddo, Ammannati, Batini, Pecori Andrea, Del Ministro, Pecori Alessandro, Giuliacci (Fiorini), Granford (Marianelli M.). A disposizione. Barandoni, Botrugno, Lentini. All. Dario Chelotti

IL ROMITO: Diddi, Centofanti, Fiorentini, Giovacchini, Guerrini (Cartei), Lupi, Nocera, Casini (Fiorillo), Perugi, Salvini, Gargano (Minuti). A disp. Profeti, Carbonari, Funari. All. Patrizio Valleggi

ARBITRO: Pantemura della sezione di Pisa

RETI: 25′ Granford (PO), 76′ Guerrini (R)

NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Spettatori 100 circa. Angoli 2-2. Ammoniti Ammannati, Benvenuti, Centofanti, Gargano, Fiorentini. Espulso il dirigente de Il Romito Braccini per comportamento non regolamentare. Rec pt 0′, st 4′.