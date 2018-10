Terza categoria. Pisa Ovest e Terricciola in vetta. Freccia, partenza sprint con il Quattro Strade

PISA – Nel girone pisano della Terza categoria girone Pisano comandano in due Pisa Ovest e Terricciola. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno. Esordio importante anche per la Freccia Azzurra che all’esordio (alla prima aveva riposato) batte il Quattro Strade a domicilio.

Cade il Filettole in casa per mano del San Prospero. Il Pisa Ovest batte il Capannoli con un rigore di Andrea Pecori causato ad inizio ripresa da Carmignani. Sconfitta per il Pontasserchio per mano del Montecastello.

I risultati della seconda giornata

Calasanzio – Crespina 2-3

Capannoli – Pisa Ovest 0-1

Filettole – San Prospero 1-2

Pontasserchio – Montecastello 2-3

Quattro Strade – Freccia Azzurra 0-1

S. Maria a Monte – Terricciola 0-2

Riposava Il Romito

LA CLASSIFICA

Pisa Ovest, Terricciola punti 6

Crespina 4

Pontasserchio, Il Romito, Freccia Azzurra, Capannoli, Montecastello, San Prospero 3

Santa Maria Monte 1

Calasanzio, Quattro Strade, Filettole 0