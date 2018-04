Terza, il recupero. Popolare Cep, Manita al San Sisto e ventunesimo risultati utile consecutivo

PISA – Altra vittoria (5-1) per la Popolare Cep che conseguono un’altra brillante vittoria nel recupero di mercoledì 4 aprile valido per il campionato di Terza categoria Pisa.

Stavolta a farne le spese a Musigliano sono i “semicugini” del San Sisto PisaOvest, dopo che però i padroni di casa si erano portati in vantaggio con Coltelli, uno dei tanti giovani interessanti che mister Barsotti aveva schierato, il Cep non si disuniva, la reazione era prontissima e le cinque reti portano la firma, nell’ordine, di: Meli, Stefanelli e, dopo l’intervallo di Bargi, Cortese (finezza di tacco, primo centro stagionale per lui) e “Mario” Yankuba.

Prima posizione salda e ventunesimo risultato utile consecutivo. Ma il Cep però torna a casa con un’ulteriore tegola: l’infortunio per “Dado” Stefanelli” che ha dovuto lasciare il campo con l’ausilio del personale sanitario per una botta al ginocchio da valutare. Ci si avvicina alla fine della stagione con gli effettivi disponibili sempre più contati per mister Michelotti. Programmi di allenamento stravolti, amichevoli annullate. Unica consolazione questo week end la Popolare riposa con la speranza che qualche acciacco rientri. Ora più che mai conta la determinazione e la forza del gruppo. Cinque partite, cinque finali. Stringere i denti e far valere la forza di un gruppo straordinario.