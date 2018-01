Tessera Elettorale: tutte le info utili

PISA – In vista delle elezioni politiche indette per Domenica 4 marzo, l’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa invita tutti gli elettori a controllare la validità della propria tessera elettorale e ricorda che chi avesse smarrito o esaurito la tessera elettorale, per ottenere il rilascio o il duplicato si può rivolgere

all’Ufficio Elettorale che è in via del Moro 3, nel chiostro interno, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17

agli Uffici decentrati che provvederanno a effettuare la prenotazione della tessera all’Ufficio elettorale, che la invierà all’Ufficio decentrato per consegnarla al cittadino.

Per gli elettori fisicamente impediti, impossibilitati ad esercitare il proprio diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione a causa di gravissima infermità o dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, è possibile richiedere l’esercizio del voto domiciliare, presentando specifica richiesta, allegata al certificato medico, da far pervenire all’Ufficio elettorale dal 23 gennaio al 12 febbraio.

I moduli e le informazioni per la richiesta sono disponibili sul sito web del Comune, nella sezione Elettorale – Speciale Politiche 2018 – Voto Domiciliare.

Per gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data della consultazione, è possibile presentare richiesta di voto per corrispondenza. Per i familiari conviventi di persone temporaneamente all’estero, che si recano fuori Italia per assistere o visitare il proprio parente anche per un periodo inferiore a tre mesi, è comunque possibile presentare richiesta di voto per corrispondenza. Le richieste di opzione dovranno pervenire entro il 31 gennaio all’Ufficio elettorale. Per tutte le informazioni e i moduli relativi alle domande da presentare, consultare il sito web del Comune all’indirizzo www.comune.pisa.it – sezione Elettorale, dove è stata inserita una sezione appositamente dedicata allo Speciale Politiche del 2018 o contattare l’Ufficio elettorale al numero 050.910340.

L’elenco degli Uffici decentrati del Comune di Pisa:

UFFICIO DECENTRATO 1 – Marina di Pisa Via Camillo Guidi, 2/A – Marina di Pisa Telefono: 050 36307

UFFICIO DECENTRATO 2 – Cep Via Donizetti – c/o scuole Novelli Telefono: 050 531436

UFFICIO DECENTRATO 3 – Putignano Via Padre Ximenes – Putignano Telefono: 050981231

UFFICIO DECENTRATO 4 – San Marco – San Giusto Via Fratelli Antoni Telefono: 050 44334

UFFICIO DECENTRATO 5

Don Bosco Largo Petrarca, 3 Pisa Telefono: 050574135 DISTACCAMENTO RIGLIONE P.zza della Fornace 3 Telefono: 050 3161398