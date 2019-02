Test con gli Allievi per il Pisa di mister Luca D’Angelo in vista dell’Entella

PISA – Settimana corta per capitan Davide Moscardelli e compagni attesi sabato (ore 20.30) dal confronto con la capolista Virtus Entella sul prato dell’Arena Garibaldi.

Dopo aver ripreso ieri pomeriggio la preparazione lo staff tecnico nerazzurro ha organizzato per questo pomeriggio un test match al Centro Sportivo di San Piero a Grado con la formazione degli Allievi Nazionali, guidata da Gabriele Paffi, a svolgere il compito di sparring partner. Contro gli Under 17 nerazzurri il tecnico Luca D’Angelo ha fatto ruotare tutti i calciatori a sua disposizione per testare la condizione ed effettuare alcune simulazioni di gioco.

Domani e venerdì, sempre nel pomeriggio, la squadra tornerà ad allenarsi al Centro Sportivo Universitario di via Livornese per poi trasferirsi all’Arena sabato mattina quando sarà effettuata una breve seduta di avvicinamento al match serale.