Test sierologici, ecco chi avrà priorità nell’accesso e i laboratori che li effettueranno

PISA – Sono state fissate le nuove priorità nell’effettuazione dei test sierologici rapidi, a carico del servizio sanitario regionale e dunque gratuite per i cittadini, che la Toscana ha già nelle settimane scorse avviato, utili a scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi.

Dopodiché, in caso di esito dubbio o positivo, si procederà con il tampone per capire chi ha superato la malattia ed è immune e chi invece è asintomatico ma ancora potenzialmente contagioso. Priorità, sottolineano dagli uffici della Regione, che si allargheranno nelle prossime settimane in ragione delle progressiva disponibilità dei kit. C’è anche l’elenco dei laboratori di analisi a cui rivolgersi: quar anta in tutta la regione, distribuiti su tutte e nove le province e la città metropolitana.

Sta tutto nell’ordinanza, la numero 39, che il presidente della Toscana Enrico Rossi ha firmato oggi pomeriggio.

I primi test erano stati riservati ad operatori sanitari, ospiti delle Rsa e residenze per disabili, personale del volontariato impegnato nell’emergenza sanitaria e di protezione sociale, lavoratori delle farmacie, personale degli istituti penitenziari, forze dell’ordine, vigili del fuoco e chiunque fosse impegnato nell’assistenza alla popolazione anziana e fragile. A tracciare un primo perimetro ci aveva pensato l’ordinanza del 3 aprile (la n. 23). Oggi, con la nuova ordinanza, l’elenco si amplia e si accrescerà ulteriormente nelle prossime settimane, via via che sempre più kit per i test saranno disponibili.

Le nuove categorie che avranno accesso ai test, già annunciate in questi giorni dal presidente Rossi ed ora dettagliate, sono gli agenti della Polizia municipale e della Polizia provinciale, chi lavora negli esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare e chi è addetto al trasporto delle merci, i lavoratori di aziende pubbliche o private di smaltimento e raccolta dei rifiuti la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti, i dipendenti pubblici, la cui attività implica contatto con il pubblico, i dipendenti degli uffici postali che hanno contatti con il pubblico, i dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che hanno contatti con i clienti, i lavoratori dei servizi a domicilio, i lavoratori della editoria e della emit tenza televisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti e librai, gli operatori del trasporto pubblico locale ugualmente in contatto con il pubblico, tassisti, operatori delle imprese o agenzie di onoranze funebri, gli operatori della logistica la cui attività implica il contatto con il pubblico, il personale dei consolati a contatto con il pubblico, il personale dei porti e degli aeroporti, i lavoratori infine del distretto cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere dunque un caso pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.

Tutti quanti potranno rivolgersi direttamente ai quaranta laboratori toscani accreditati per l’esecuzione degli esami. La scelta di farli è volontaria. Da parte della Regione si auspica comunque che le aziende si organizzino, al loro interno, per mettere i lavoratori in contatto con le strutture. Sempre la Regione ricorda inoltre che in caso di test dall’esito positivo o dubbio, nell’attesa del tampone orofaringeo che seguirà ognuno dovrà adottare quelle misure di cautela e isolamento a tutela della salute propria e della collettività, informando dell’esito il proprio medico.

Le categorie con accesso prioritario ai test potranno subire integrazioni non solo in ragione della disponibilità dei kit ma anche al mutare del quadro epidemiologico, legate cioè alla diffusione dell’epidemia, o per evidenze scientifiche o valutazioni del gruppo di lavoro regionale.

Ecco l’elenco dei laboratori che effettueranno i test:



AMBULATORI MISERICORDIA CAMPI BISENZIO

055/89411 – 3429506677



BIANALISI – VILLAFRANCA LUNIGIANA

0187/493638



BIOLABOR – LIVORNO

3403494270 – 3468404949



BIOMEDICAL – MONSUMMANO TERME

0572/951359 Monsummano Terme – 0574/604147 Prato



BIOMEDIX – AULLA

0187/420680



CAM – VIAREGGIO

0584/962153



CASA DI CURA VILLA TIRRENA – LIVORNO

0586/263101



CDL OMNIA MEDICA – PISTOIA

0573/26683



CENTRO ANALISI CASCINA – CASCINA

050/711123



CENTRO ANALISI CLINICHE ALBA – POGGIBONSI

0577/600893



CENTRO DIAGNOSTICO SENESE – SIENA

0577/51026



CENTRO DIAGNOSTICO VALDICHIANA – FOIANO DELLA CHIANA

0575/641106



CENTRO RICERCHE CLINICHE – PISA

050/503020



DATA MEDICA – MONTECATINI TERME

0572/911611 – 3245612221



DIAGNOSYS – PRATO

0574/31303 – 25063



ECOL STUDIO – LUCCA

0583/808840



IAMA – PRATO

388/3676306



ISTITUTO ECOMEDICA – EMPOLI

0571/99281



ISTITUTO FANFANI – FIRENZE

055/4970324 – 055/4970486 – 055/4970636



ISTITUTO PROSPERIUS – FIRENZE

055/50661



ISTITUTO RAGIONIERI – SESTO FIORENTINO

055/4200056



ISTITUTO SENESE – GROSSETO

0564/24190



KOBIOL – PISA 3516684845



LABGAMMA – GROSSETO

0564/451184 – 0564/458999 – 335323966



LABORATORIO ANALISI BRUNO – CARRARA

0585/857987



LABORATORIO APUANO – MASSA

3482894690



LABORATORIO NUOVO – CECINA

0586/635170



LABORATORIO PIERONI – CAMAIORE

3482894690



LABORATORIO ANALISI TIRRENO – CARRARA

0585/631795



LACC – PONTEDERA

0587/53924



LAM – PISA 050/44022



LAM SANVITO – Capannori 0583/936430



LAMM SRL – LUCCA

0583/581491



LEA SRL – EMPOLI

0571/543985 – 3713547896



MULTITEST – LIVORNO

331/7411339



NUOVA IGEA – FIRENZE

055/600546 -055/6540501 – 055/4376697 – 055/701607



POLO GGB – SIENA

0577/381312



SAN GIUSEPPE ANALISI – AREZZO

0575/3734459 – 3929065215



SANAVIR SRL – PISTOIA

0573/506329



SYNLABMED – SESTO FIORENTINO

055/4211617