TG Coin 5 febbraio, ore 17

Digivault: custodia di risorse digitali e bitcoin

Digivault, una soluzione di custodia di risorse digitali e bitcoin di Diginex, ha annunciato oggi il successo del completamento della certificazione Cyber Essentials Plus. Questa soluzione ha rafforzato il suo impegno per una maggior sicurezza ed ha offerto opportunità che soddisfano i requisiti dei clienti istituzionali. Garantisce, inoltre, che siano messe in atto misure che proteggano dai maggiori attacchi informatici. Cyber Essentials Plus è supportato dal governo del Regno Unito e dal National Cyber Secretary Centre. Dal 2016, il governo del Regno Unito ha investito circa 1,9 miliardi di sterline in sicurezza informatica. Il prodotto offre sicurezza di livello aziendale per l’elaborazione e l’archiviazione di risorse digitali.

Ripple, società blockchain specializzata in pagamenti globali, ha annunciato la nuova partnership con l’International Money Express, Inc. (Intermex), una società che fornisce servizi di rimessa in America Latina e nel corridoio dei Caraibi. Per garantire pagamenti transfrontalieri più rapidi tra Stati Uniti e Messico.

Perth Mint, la zecca di lingotti d’oro ufficiale dell’Australia fondata nel 1899, sta collaborando con Security Matters, società di tecnologia dell’informazione quotata all’Australian Securities Exchange, per lanciare un progetto di tracciabilità della catena di approvvigionamento dell’oro basato su blockchain. InfiniGold ha creato il Perth Mint Gold Token, una valuta digitale basata sulla tecnologia di contabilità distribuita. La zecca d’oro australiana gestita dallo stato ambisce ad una nuova blockchain. Perth Mint e SMX stanno cercando di lanciare trueGold, una piattaforma etica per l’assicurazione della catena di approvvigionamento dell’oro. ll team si aspetta che la soluzione trueGold diventi operativa entro l’inizio del 2021.

Il consulente legale per la tenuta di Dave Kleiman ha accusato l’autoproclamato “Satoshi Nakamoto” Craig Wright di aver abusato del privilegio del cliente legale di trattenere i documenti e confondere i processi. Il memorandum è l’ultima svolta in una saga di contenzioso in corso sulla presunta appropriazione indebita di Wright di oltre un milione di Bitcoin (BTC).

Tom Lee, co-fondatore di Fundstrat, prevede una salita di prezzo del Bitcoin (BTC) di quasi il 200% in sei mesi. “Bitcoin ha superato la sua media mobile a 200 giorni”, sottolinea. Lee ha anche detto che si aspetta rendimenti molto più alti di Bitcoin nel 2020 dovuti ad eventi geopolitici. L’esempio più recente? L’epidemia di coronavirus.

L’industria della manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili (MRO) sta passando alla blockchain per affrontare le sue difficoltà. Il 4 febbraio si è formata la nuova cosiddetta MRO Blockchain Alliance.