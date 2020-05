TG Coin di lunedì 11 maggio

Cosa intendiamo quando utilizziamo l’acronimo FOMO? Deriva dall’espressione inglese Fear Of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori. Gli utenti FOMO, credendo di essere in ritardo sull’acquisto di Bitcoin, sono corsi immediatamente al recupero.

Venerdì scorso Bitcoin toccava i $10.000. Solo poche ore fa, invece, ha subito un crollo importante pari al 20%, raggiungendo quota a $8.000 sulla maggior parte degli scambi. Tuttavia, i tori sono riusciti a riprendersi abbastanza e la crypto è attualmente scambiato a circa $8.800.

ll governo cinese sta regolamentando i prestiti online e inserendo nuove restrizioni. La Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese ha, infatti, chiesto l’opinione pubblica sui prestiti delle banche. Queste regolamentazioni possono portare ad un crescente livello totalitario all’interno del governo cinese che potrebbe aumentare il controllo sulle attività di Mining Bitcoin.

Una nuova piattaforma nel mercato delle crypto. La piattaforma in questione è CoinLinked, lanciata il 7 maggio e consiste in un social media e marketplace di criptovalute. A presentarla è Jenny Ta, imprenditrice seriale che ha lasciato il mondo della finanza tradizionale, per quello delle cryptovalute.

Ritorniamo a parlare della California. L’ultima volta che siamo stati in California, il leader della maggioranza dell’Assemblea della California, avrebbe presentato il disegno di legge che potrebbe aiutare a ridefinire le valute digitali come titoli. Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong parla di questo.

Il gigante della blockchain Ripple potrebbe creare, in questo periodo pandemico, con SBI Holdings, una partnership con una società multinazionali per aumentare la trasparenza e la tracciabilità attraverso le catene di approvvigionamento. Secondo le due società, l’uso della tecnologia blockchain nella catena di approvvigionamento è un argomento urgente che potrebbe far crescere il numero delle transazioni.

Steven Mnuchin, segretario al Tesoro americano, ha dichiarato che la disoccupazione, già alta dopo la chiusura di diverse fabbriche ed attività, potrebbe peggiorare molto prima che la crisi COVID-19 sia finita. Bitcoin e blockchain saranno la vera soluzione alla crisi economica e alla disoccupazione?

Oggi vediamo che novità ci porta Litecoin Foundation. La novità di oggi vede la fondazione spostarsi, migrare dal portafoglio multi-sig Electrum LTC al portafoglio multi-sign di BitGo. Il motivo consiste nel fatto che la piattaforma di Bit Go fornisce una “maggiore praticità e quasi lo stesso livello di sicurezza”, rispetto al precedente portafoglio.