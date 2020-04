TG Coin di lunedì 27 aprile

Si dice che dopo l’evento dimezzante, Bitcoin godrà di un tasso di inflazione molto inferiore rispetto alla media mondiale delle valute legali. Per questa ragione sono molti coloro che si chiedono: il calo dell’inflazione annuale di Bitcoin potrebbe creare un aumento della domanda?

Blockchain e di Bitcoin, molto probabilmente, ci stravolgeranno la vita. Dopo il suo rialzo e il suo imminente halving, parliamo dei suoi diversi investimenti facendo riferimento, quale esempio, ad un grande scambio di criptovaluta in Giappone. Se le aziende stanno investendo significa che bitcoin crescerà come affidabilità e valore, non trovate?

La Blockchain Storj, una rete di archiviazione decentralizzata ha lanciato un programma che offre archiviazione online gratuita alle organizzazioni che stanno lottando contro la pandemia di coronavirus. Storj fornirà a questi istituti di ricerca qualificati, un terabyte (1TB) di spazio di archiviazione cloud gratuito.

La SEC continua la sua battaglia contro le truffe. La Securities & Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti denuncia che i tre fondatori della Dropil, Inc. hanno ingannato milioni di investitori con un falso bot di criptovaluta e rapporti falsi.

In questo momento di emergenza globale, il dollaro potrebbe avere i giorni contati, tanto che le discussioni sulle valute digitali continuano imperterrite. Secondo Goodman, la Cina farà di tutto per convincere i partner commerciali internazionali a passare dal dollaro alla sua nuova valuta. Se riescono ad attirare un numero sufficiente di utenti, il dollaro USA potrebbe essere in gravi difficoltà.

Sembra proprio che il Kentucky sia pronto ad allargare i propri orizzonti ed adottare la tecnologia blockchain. Nell’ultima proposta normativa per la tecnologia di contabilità distribuita (DLT), il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha firmato un disegno di legge per creare un gruppo di lavoro blockchain nello stato.

Jack Dorsey parla di Bitcoin quale elemento prioritario della sua vita. Dorsey avrebbe dichiarato ancora più esplicitamente il proprio amore nei confronti della criptovaluta, definendo “poesia” il white paper di Bitcoin.