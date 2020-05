TG Coin di martedì 12 maggio

Contratto crypto per Dinwiddie

Durante una conferenza virtuale la guardia dei Brooklyn Nets NBA, Spencer Dinwiddie, che si è espresso in merito all’utilizzo della criptovaluta per tokenizzare il suo contratto di basket. L’accordo che sta cercando di stabilire non è stato ancora concluso, ma è in corso. Non è stato semplice per Spencer Dinwiddie arrivare al punto in cui poteva sperimentare il suo contratto in questo modo.

Il tanto atteso halving è da poco avvenuto! Bitcoin ha ridotto le proprie ricompense passando da 12,5 BTC a 6,25 BTC. Dietro questo evento si è celato un messaggio segreto per tutti gli HODLer che pare rimandare alla genesi di Bitcoin.

Altro blocco effettuato da YouTube… a quanto pare il mondo delle criptovalute non gli sta troppo simpatico! Cointelegraph aveva programmato un’intera giornata per un livestream che si riferiva al terzo halving di Bitcoin, ma lo stream è stato bloccato ed eliminato quasi verso la fine.

Brian Klein, un popolare avvocato di criptovalute, pensa che la pandemia porterà a più controversie giudiziarie e più contenziosi giudiziali nello spazio di criptovalute. La pandemia fungerà da pentola a pressione, mettendo in evidenza il peggio delle persone perché hanno più tempo per rimuginare le cose nelle loro menti oziose.

Il Ministero delle Finanze del Vietnam è pronto ad introdurre regolamenti sia per le valute che per le attività digitali, per questo ha concordato di istituire un gruppo di ricerca incaricato di studiare e fare proposte politiche in merito.

Balaji Srinivasan l’ex CTO dell’ormai conosciuto scambio di criptovalute Coinbase è da gennaio che twitta instancabilmente parlando del covid 19. In un’intervista ha potuto dare un suo punto di vista in merito alla situazione attuale provocata dal coronavirus in America.

Samsung Pay è un servizio di pagamento mobile che ha rivoluzionato il mondo dell’e-commerce e pagamento online. Nato nel 2015 è un portafoglio digitale semplice e sicuro. La carta di debito nasce dalla partnership di Samsung e SoFi, sarà disponibile estate 2020.

Andiamo in Brasile e parliamo di Bitcoin. La Banca centrale brasiliana abbassando i suoi tassi di interesse del 3% potrebbe aver aperto le porte a Bitcoin. La criptomoneta da inizio anno ha registrato una performance migliore rispetto al Real brasiliano e questo spinge sempre più persone verso bitcoin.