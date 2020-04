TG Coin di martedì 28 aprile

Secondo gli analisti della Goldman Sachs, il 20% della capitalizzazione di mercato dell’indice S&P 500 è dovuto alla capitalizzazione di sole 5 società. Ciò significa che senza queste capitalizzazioni le altre sono ancora in rosso. Questa analisi ha ridotto l’ampiezza del mercato al di sotto dei livelli di mercato, seguiti da consueti inversioni di marcia del momento. Le dichiarazioni ribassiste di Goldman Sachs sono state seguite da settimane di crescente correlazione positiva tra i titoli statunitensi e un andamento Bitcoin molto insolito.

Nell’esatto momento in cui scriviamo, mancano 13 giorni, 19 ore, 5 minuti e 36 secondi all’halving di Bitcoin. C’è ancora una grande promessa che vede Bitcoin come nuova soluzione economica, se non necessariamente come veicolo di investimento.

IBM ha lanciato la blockchain Rapid Supplier Connect, con lo scopo di riunire acquirenti e fornitori di apparecchiature mediche. Grazie alla rete blockchain sarà possibile velocizzare il processo di verifica e onboarding di nuovi fornitori. Ed inoltre renderà possibile tracciare il materiale in eccesso e verificare la dove potrebbe essere utilizzato. Rapid Supplier Connect è disponibile gratuitamente fino al 31 agosto negli Stati Uniti e in Canada.

Abbiamo recentemente parlato di come la Cina ha messo in atto lo sviluppo della sua blockchain e della moneta digitale, per ora ancora un progetto pilota ma in fase di test. La Bank of China sta rafforzando il regolamento Fintech per espandere i test del progetto pilota a Shanghai, Chongqing, Shenzhen,Hebei Xion’an New District, Hangzhou e Suzhou.

La rete blockchain decentralizzata di Tron (TRX) nel suo annuncio effettuato in data 27 Aprile (ieri) ha dichiarato che le sue applicazioni (dApps) saranno rese disponibili su Samsung Galaxy Store. D’ora in avanti gli utenti che utilizzano smartphone e tablet Samsung saranno in grado di scaricare le dApp da una sezione specifica del Galaxy Store.

SMFG e SBI Holdings sono pronti a entrare in una partnership globale. L’accordo prevede che Sumitomo Mitsui, la seconda banca più grande della nazione, acquisirà una partecipazione nell’unità di intermediazione unica mobile di SBI, il principale broker online della nazione. L’accordo nel settore bancario digitale combinerà la rete di filiali nazionali di SMFG con la presenza dominante di SBI nel trading online.

Nel corso dell’anno 2019-2020, i membri della Camera dei Rappresentanti e quelli del Senato degli Stati Uniti hanno presentato un totale di 32 progetti di legge riguardanti criptovaluta e blockchain. I temi coprono quello del terrorismo, riciclaggio, traffico di esseri umani e sessuale; quadro normativo e sul trattamento di criptovaluta e blockchain; tecnologia blockchain; dollaro digitale.

Abbiamo parlato del Bitcoin sotto vari punti di vista. Oggi vediamo quale sia il parere di alcuni esperti in merito a questa criptovaluta che, peraltro, sta andando verso il suo quinto halving. Tom Lee, Josh Rager, Sonny Singh e Tim Draper sono i protagonisti della news di oggi.

Piano piano la tendenza blockchain sta incrementando interesse e sta facendo sorgere un nuovo sistema finanziario. Ma sono tutti pronti per il cambiamento? L’Italia è al 25esimo posto nella classifica dei Paesi più digitalizzati d’Europa e questo non è per nulla un buon risultato.