TG Coin di martedì 5 Maggio

La senatrice degli Stati Uniti Loeffler ha depositato le sue informazioni finanziarie dopo una proroga di quattro mesi e uno scandalo sull’insider trading, rivelando di essere davvero molto ricca. Stando alle informazioni finanziarie, le attività di Loeffler sono significative, così come le sue entrate come ex CEO di Bakkt. Tuttavia, il precedente ruolo di Kelly Loeffler come CEO di Bakkt e i suoi legami finanziari hanno suscitato accuse di condotta impropria come senatrice.

Un membro della community di Reddit ha trovato un muro dalla sua banca in quanto il suo tentativo di convertire le criptovalute in fiat non è andato a buon fine. Apparentemente la banca “ha bloccato tutte le negoziazioni con crypto”, lasciando l’utente incapace di “trasferire denaro” sul proprio conto bancario, bloccando le transazioni crittografiche.

L’halving di Bitcoin è sempre più vicino, mancano 7 giorni. Molti sono coloro che hanno aspettative ancora più positive, parliamo di alcuni esperti, di alcuni trader, ma non solo… a pensarla così sono anche gli analisti. Ieri abbiamo visto la propositività di Benjamin Blunts, ma anche Dan Morehead non è da meno.

Il 12 maggio avremo il verdetto. A qualche giorno dalla riduzione del 50% delle ricompense dei blocchi Bitcoin la rete BTC ha raggiunto il suo punto più forte di sempre, misurato nel tasso di hash di mining, raggiungendo circa 150 exahashes al secondo.

Bitcoin Manipulation Abatement LLC accusa Ripple ed il suo CEO Brad Garlinghouse. Dice che essi abbiano violato le leggi sulla sicurezza durante la vendita e la commercializzazione di XRP, guadagnando oltre un miliardo di dollari.

Paradigm, la piattaforma di messaggistica di trading, sta lanciando una nuova funzione per le operazioni in derivati che ha lo scopo di divenire il “santo graal” del mercato.

Ritorniamo da IBM e dalla sua blockchain. Lunedì la blockchain pilota di tracciamento della droga di IBM,Merck,Walmart e KPMG ha superato i parametri stanziati dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Dopo un’anno di vicissitudini il caso sembra giungere alla conclusione, ma dovremmo attendere il 6 luglio per scoprire la sentenza definitiva. Il 1°maggio il giudice Bloom che presiede il caso ha stabilito l’inizio del processo per il 6 luglio, e i legali di ambo le parti non hanno intenzione di presentare alcuna mozione per rallentare il processo.