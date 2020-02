TG Coin. Il riepilogo di Mercoledì 5 Febbraio

Tg Coin ore 13.00

Criptovalute: accessi convenienti?

Le società di criptovaluta stanno correndo per adottare servizi finanziari noti dalla finanza legacy. Presto offriranno agli utenti conti di interesse, modi convenienti per eseguire transazioni e servizi fiscali. Secondo il CEO di Uphold JP Thieriot, la rimozione delle commissioni garantirà un accesso conveniente alla criptovaluta per milioni di investitori al dettaglio. Tassi di interesse più elevati stanno già favorendo l’adozione.

Un’offerta per eBay

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, l’Intercontinental Exchange (ICE), operatore della New York Stock Exchange (NYSE) e della piattaforma di trading Bitcoin Bakkt, ha fatto un’offerta informale per acquistare eBay. L’offerta ha un valore di $ 30 miliardi. WSJ riferisce che questa non è la prima offerta che ICE ha fatto per acquisire il gigante dell’e-commerce.

Mode: Bitcoin da cellulare

Mode, offerto in parte da Twitter e dal co-fondatore di Medium Biz, è un nuovo modo di acquistare e vendere Bitcoin usando un telefono cellulare. L’app è guidata da Jonathan Rowland e dal consulente strategico Biz Stone. L’ultima versione di Mode (1.145) è stata rilasciata il 2 febbraio, dopo che la versione precedente (1.0) era stata pubblicata lo scorso novembre. Mode ha dichiarato che un account può essere aperto in meno di un minuto e che il completamento dei requisiti Know Your Customer (KYC) ne richiede meno di due.

Digital Asset, startup del blockchain

Arms Venture per Salesforce e Samsung hanno partecipato a un secondo evento di finanziamento della Serie C per una startup chiamata Digital Asset. Questo secondo finanziamento della Serie C ha attirato investimenti da Samsung Venture Investment Corporation e Salesforce Ventures. Come startup nella nicchia del software blockchain, Digital Asset ha rilasciato un prodotto chiamato Digital Asset Modeling Language, o DAML, nell’aprile 2019. Digital Asset ha anche coinvolto una veterana della tecnologia: Susan Hauser. Dopo 28 anni in Microsoft, nel ruolo di vicepresidentessa aziendale, entra a far parte del consiglio di amministrazione di Digital Asset.

Partnershipt tra Airwallex e Visa

Airwallex ha stretto una partnership con Visa, il colosso dei pagamenti, per lanciare una carta senza confini. La carta sarà disponibile solo in Australia, ma Airwallex prevede di distribuire il suo prodotto a Hong Kong e nel Regno Unito.

Sony investe in Securitize

La multinazionale giapponese Sony ha investito in Securitize, un’azienda orientata alla blockchain che aiuta le altre a emettere token di sicurezza conformi, attraverso il suo fondo di venture capital Sony Financial Ventures. Si tratta di un fondo particolarmente attivo nel supportare le tecnologie dirompenti, tra cui l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet of Things e la robotica. Junji Nakamura, direttore di SFV, ha preso in considerazione la blockchain per vari casi d’uso, tra cui la gestione dei diritti digitali. La società potrebbe utilizzare la tecnologia anche per PlayStation 5. I token di sicurezza sono stati considerati la prossima grande tendenza dell’anno, insieme alle stablecoin. Rivoluzioneranno i mercati tradizionali?

Digivault: custodia di risorse digitali e bitcoin

Digivault, una soluzione di custodia di risorse digitali e bitcoin di Diginex, ha annunciato oggi il successo del completamento della certificazione Cyber Essentials Plus. Questa soluzione ha rafforzato il suo impegno per una maggior sicurezza ed ha offerto opportunità che soddisfano i requisiti dei clienti istituzionali. Garantisce, inoltre, che siano messe in atto misure che proteggano dai maggiori attacchi informatici. Cyber Essentials Plus è supportato dal governo del Regno Unito e dal National Cyber Secretary Centre. Dal 2016, il governo del Regno Unito ha investito circa 1,9 miliardi di sterline in sicurezza informatica. Il prodotto offre sicurezza di livello aziendale per l’elaborazione e l’archiviazione di risorse digitali.

Ripple Partnership Intermex

Ripple, società blockchain specializzata in pagamenti globali, ha annunciato la nuova partnership con l’International Money Express, Inc. (Intermex), una società che fornisce servizi di rimessa in America Latina e nel corridoio dei Caraibi. Per garantire pagamenti transfrontalieri più rapidi tra Stati Uniti e Messico.

Perth Mint collabora con Security Matters

Perth Mint, la zecca di lingotti d’oro ufficiale dell’Australia fondata nel 1899, sta collaborando con Security Matters, società di tecnologia dell’informazione quotata all’Australian Securities Exchange, per lanciare un progetto di tracciabilità della catena di approvvigionamento dell’oro basato su blockchain. InfiniGold ha creato il Perth Mint Gold Token, una valuta digitale basata sulla tecnologia di contabilità distribuita. La zecca d’oro australiana gestita dallo stato ambisce ad una nuova blockchain. Perth Mint e SMX stanno cercando di lanciare trueGold, una piattaforma etica per l’assicurazione della catena di approvvigionamento dell’oro. ll team si aspetta che la soluzione trueGold diventi operativa entro l’inizio del 2021.

Accuse per Craig Wright

Il consulente legale per la tenuta di Dave Kleiman ha accusato l’autoproclamato “Satoshi Nakamoto” Craig Wright di aver abusato del privilegio del cliente legale di trattenere i documenti e confondere i processi. Il memorandum è l’ultima svolta in una saga di contenzioso in corso sulla presunta appropriazione indebita di Wright di oltre un milione di Bitcoin (BTC).

Previsto un aumento del prezzo di Bitcoin

Tom Lee, co-fondatore di Fundstrat, prevede una salita di prezzo del Bitcoin (BTC) di quasi il 200% in sei mesi. “Bitcoin ha superato la sua media mobile a 200 giorni”, sottolinea. Lee ha anche detto che si aspetta rendimenti molto più alti di Bitcoin nel 2020 dovuti ad eventi geopolitici. L’esempio più recente? L’epidemia di coronavirus.

Nasce blockchain alliance

L’industria della manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili (MRO) sta passando alla blockchain per affrontare le sue difficoltà. Il 4 febbraio si è formata la nuova cosiddetta MRO Blockchain Alliance.